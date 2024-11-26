上海白粥賣895元！砂鍋底部全燒焦 店家嗆「嫌貴不要點」

中國上海的「白粥」一碗要價895台幣，引起網友熱議。（擷取自微博）

2024/11/26 20:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕把消費者當盤子？上海一間專賣潮汕特色砂鍋粥的店家，仔細一看菜單上的「白粥」，4至6人份竟要價200元人民幣（約895元新台幣）貴得十分離譜，有直播主在好奇心的驅使下，點了一份來享用，沒想到送上來的餐點，真的是普通的白粥，吃到最後發現鍋底的粥還燒焦。結果當店長出面回應時，竟給出超扯答覆，引起眾多網友撻伐。

綜合中媒報導，在上海市浦東新區，有一間專賣潮汕砂鍋粥的菜單令人乍舌，2人份的白粥要價100人民幣（約新台幣447元）、4至6人份要價200人民幣（約新台幣895元），對此，讓不少網友戲稱，「壓垮年輕人也有可能是一碗粥」。

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這碗「天價白粥」也在網路上瘋傳，有直播主特地前來朝聖，店員也透露，這鍋白粥厲害的地方在於「人工熬煮」，且食材都是選用「東北有機大米，和阿爾卑斯山礦泉水」，強調味道絕對非常特殊。但直播主在影片中表示，不論是外觀及味道卻跟普通的白粥沒差別，醬菜吃完還不能免費續，吃到最後甚至發現，砂鍋底部的白粥都被煮到燒焦。

後來，店長在媒體上稱，因為白粥是使用了「法國品牌的礦泉水」，其他粥用的則是普通的過濾水，他表示「嫌貴不要點就好了」，因為白粥也不是店內的招牌菜，最初不過是老闆做給朋友，朋友們也都讚賞好吃，才決定放上菜單販售，還解釋「10幾年前就是這個價格了」。

貼文曝光，引起網友吐槽，「壓垮年輕人也有可能是一碗粥」、「潮汕人看了哈哈哈哈」、「明碼標價，願者上鉤」、「潮汕白粥為什麼要用東北的米，國外的水呢？」、「人工現熬，哪個明星熬的」、「誰家粥不是人工現熬哇」。

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