為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上海白粥賣895元！砂鍋底部全燒焦 店家嗆「嫌貴不要點」

    中國上海的「白粥」一碗要價895台幣，引起網友熱議。（擷取自微博）

    中國上海的「白粥」一碗要價895台幣，引起網友熱議。（擷取自微博）

    2024/11/26 20:12

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕把消費者當盤子？上海一間專賣潮汕特色砂鍋粥的店家，仔細一看菜單上的「白粥」，4至6人份竟要價200元人民幣（約895元新台幣）貴得十分離譜，有直播主在好奇心的驅使下，點了一份來享用，沒想到送上來的餐點，真的是普通的白粥，吃到最後發現鍋底的粥還燒焦。結果當店長出面回應時，竟給出超扯答覆，引起眾多網友撻伐。

    綜合中媒報導，在上海市浦東新區，有一間專賣潮汕砂鍋粥的菜單令人乍舌，2人份的白粥要價100人民幣（約新台幣447元）、4至6人份要價200人民幣（約新台幣895元），對此，讓不少網友戲稱，「壓垮年輕人也有可能是一碗粥」。

    這碗「天價白粥」也在網路上瘋傳，有直播主特地前來朝聖，店員也透露，這鍋白粥厲害的地方在於「人工熬煮」，且食材都是選用「東北有機大米，和阿爾卑斯山礦泉水」，強調味道絕對非常特殊。但直播主在影片中表示，不論是外觀及味道卻跟普通的白粥沒差別，醬菜吃完還不能免費續，吃到最後甚至發現，砂鍋底部的白粥都被煮到燒焦。

    後來，店長在媒體上稱，因為白粥是使用了「法國品牌的礦泉水」，其他粥用的則是普通的過濾水，他表示「嫌貴不要點就好了」，因為白粥也不是店內的招牌菜，最初不過是老闆做給朋友，朋友們也都讚賞好吃，才決定放上菜單販售，還解釋「10幾年前就是這個價格了」。

    貼文曝光，引起網友吐槽，「壓垮年輕人也有可能是一碗粥」、「潮汕人看了哈哈哈哈」、「明碼標價，願者上鉤」、「潮汕白粥為什麼要用東北的米，國外的水呢？」、「人工現熬，哪個明星熬的」、「誰家粥不是人工現熬哇」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播