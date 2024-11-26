煽動政變？杜特蒂批小馬可仕政府「支離破碎」 籲軍隊出面糾正

菲律賓前總統杜特蒂批小馬可仕政府支離破碎，要求軍隊介入，被質疑煽動軍事政變。（美聯社檔案照）

2024/11/26 19:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓副總統薩拉．杜特蒂，威脅暗殺總統小馬可仕的風波持續蔓延，薩拉的父親、前總統杜特蒂25日出面批評小馬可仕政府「支離破碎」，呼籲菲國軍方出面「糾正」，但他強調並不打算發動政變。菲國總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）痛批杜特蒂自私自利，還暗示軍方干預政府，不遺餘力試圖推翻小馬可仕，好讓自己的女兒繼任總統。

外電報導，杜特蒂25日晚間在家鄉納卯市的記者會上，形容小馬可仕政府的治理「支離破碎」，國家陷入「沉默的戒嚴狀態」，沒有人可以監督小馬可仕及其表弟、眾議院議長羅慕德斯，「現在已沒有立即性的彌補辦法，只有軍隊可以糾正它」。杜特蒂還向軍警提問：「如果總統是一名吸毒者，還要挺他多久？」他先前多次指控小馬可仕使用類鴉片止痛劑芬太尼，但小馬可仕一笑置之，反指杜特蒂才可能使用過量芬太尼。

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在薩拉聲稱只要自己遇刺，已雇好殺手暗殺小馬可仕及其親屬後，其父親上述言論進一步加劇兩大政治家族的衝突，甚至迫使軍方高層出面提醒部隊必須效忠國家而非個人。

杜特蒂當晚也澄清，不會動員支持者集會，也無意號召成立軍政府或煽動軍變，「軍人有一些選項，他們可以坐在田裡擦槍，沒有必要開出坦克車，只要表態『我們不陪你們玩了』。」

《菲律賓星報》指出，總統府文官長貝沙明在聲明中，強烈譴責杜特蒂對小馬可仕的長篇大論，「沒有比呼籲推翻現任總統，以便你的女兒接任總統更自私的動機」，而且為了讓計畫成功，他還侮辱職業武裝部隊，要求他們背叛誓言，「前總統應該尊重憲法，而非違反憲法。他應該停止像現在這樣不負責任的行為」。貝沙明重申，政府將繼續忠於憲法，堅決反對一切非法企圖和挑戰。

薩拉在表明對小馬可仕的暗殺意圖後，被司法機構列為「主謀」並展開調查。不過，她26日否認自己懷有相關企圖，稱言論僅是反映她對這個前盟友的「驚愕」，認為小馬可仕政府「在巧妙地迫害政敵之際，並未替菲國人民服務」，所謂「暗殺陰謀」的指控純屬鬧劇。律師出身的薩拉強調，「有條件的報復行為」並不構成主動威脅，「經過正當調查，很容易發現這種敘述僅是胡鬧、想像或根本沒什麼」。

與此同時，小馬可仕25日晚間啟程出訪阿拉伯聯合大公國，行前罕見未指定副總統為政府看守人，而是委由貝沙明、司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）及土地改革部長艾斯屈雷拉（Conrado Estrella III）擔任。此外，他也特地縮短行程，主要將拜會阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan），簽署多項合作文件，準備一天往返。

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