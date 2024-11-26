又炸了！日本JAXA火箭發動機二度測試又爆炸 炎上畫面曝

JAXA今上午在鹿兒島縣的種子島宇宙中心進行「艾普斯龍S」第二級發動機地面點火試驗，不料再度爆詐引發大火，緊急終止測試。（美聯社）

2024/11/26 13:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今（26日）上午在鹿兒島縣的種子島宇宙中心進行「艾普斯龍S」（Epsilon S）第二級發動機地面點火試驗，不料卻再度爆詐引發大火，緊急終止測試。

據《共同社》報導，JAXA在當地時間今上午8點半進行開發中的小型固體燃料火箭「艾普斯龍S」第二級發動機地面點火試驗，測試開始後在響起「嗡」的聲響，並伴有橙色火焰約1分鐘後，現場突然傳出一聲巨響，升起白煙。現場緊急廣播「發射場發生了異常燃燒，並且發生局部火災」，現場還傳出爆炸聲。

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該發動機去年7月在秋田縣能代火箭試驗場進行的試驗中，也曾發生爆炸事故，調查後發現，點火裝置金屬局部熔化並散落，導致覆蓋發動機的容器隔熱材料受損，點燃了燃料並引起爆炸，JAXA採取了點火裝置隔熱加工等應對措施後，今再次實施了本次試驗，但仍發生爆炸起火事故。

所幸本次試驗未發現有人員受傷，JAXA目前正在調查具體情況。

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