紐約夫婦開車失蹤44年懸案 在喬治亞州池塘發現車輛與人骨

美國夫婦1980年在喬治亞州連人帶車消失無蹤，如今終於在池塘發現車輛和人骨。（圖擷自@CriminologyPod「X」帳號）

2024/11/26 11:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1980年春季，來自美國紐約的石油公司73歲退休高層羅默（Charles Romer），和75歲的妻子凱瑟琳（Catherine）開車從佛州返家，途中在喬治亞州住宿，孰料夫妻倆連人帶車從此消失，如今終於在失蹤地一處池塘發現車輛和人骨。

據《美聯社》報導，羅默和妻子當時入住喬治亞州格林郡布朗斯維克（Brunswick）的假日飯店（Holiday Inn），員工後來發現床鋪沒有睡過的痕跡，隨即向警方通報2人失蹤，但44年來都找不到夫妻倆的蹤影，2人駕駛的1978年出廠林肯汽車也跟著不見。

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到了本月23日，格林郡警方發布通報，指稱有來自佛州的專業團隊使用聲納尋找失蹤物品，22日在喬治亞州95號州際公路旁的池塘水下發現車輛，其外觀和羅默夫妻的林肯汽車相同，而且現場位於假日飯店附近，車內還有一塊人骨。

警方尚未比對出人骨是否為羅默或凱瑟琳的骨骸，並且沒有說明這對夫婦為何會駕車落水。不過，當年在調查時，偵辦人員曾懷疑2人遭到謀殺，因為凱瑟琳身上戴著價值8.1萬美元（約新台幣263萬元）的珠寶。

多年來一直在尋找羅默夫婦車輛的潛水員貝克（George Baker）表示，按照自己多年的經驗來看，他認為羅默和凱瑟琳當時是因為珠寶而被綁架、殺害，歹徒隨後將載有遺體的車輛推入水中。

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