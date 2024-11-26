以黎將停火？ 以色列內閣擬將開會批准停火協議

以色列內閣將在當地時間26日召開會議，擬將批准停火協議。圖為以軍轟炸黎巴嫩首都貝魯特。（路透）

2024/11/26 08:03

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間和平露出曙光，美媒《美國有線電視新聞網》（CNN）消息指出，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「原則上」同意即將與真主黨達成的一項停火協議，以色列內閣將在當地時間26日召開會議，擬將批准停火協議。

綜合外媒報導，4名黎巴嫩消息人士25日表示，美國總統拜登與法國總統馬克宏預計將在36小時內宣布以色列與美國停火。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）25日表示「我們已經十分接近（停火）」，但在一切完成之前，事情都還不確定。

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法國總統府指出，關於停火的討論已取得重大進展。一名以色列政府高層表示，以色列內閣將在26日開會，討論批准停火協議。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）提到，以色列與真主黨之間的分歧已經明顯縮小，但仍有些步驟需要完成，才能達成停火協議，「協議的最後階段往往最困難，因為最棘手的問題通常會留到最後才處理， 我們正盡全力推動停火」。

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