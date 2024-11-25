震撼！ 羅馬尼亞總統大選親俄候選人領先 恐動搖烏克蘭戰局

羅馬尼亞變天？親俄黑馬、極右翼民粹主義者喬治斯庫（見圖）爆冷門，領先總統大選。（美聯社）

2024/11/25 21:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕羅馬尼亞總統大選第一輪投票結果24日揭曉，立場親俄且批評北約的極右翼民粹主義者喬治斯庫（Călin Georgescu）以22.9%的得票率意外領先，震撼政壇並引發國際對該國外交政策走向的關注，尤其是在對烏克蘭支援方面。

《美聯社》報導，62歲大學教授喬治斯庫，曾任聯合國可持續發展顧問及羅馬尼亞環境部官員，儘管學術背景豐富，卻在政治圈鮮為人知。他透過TikTok等社群媒體發聲，以民粹主義訴求吸引選民，主張減少糧食與能源進口依賴，並終止對烏克蘭的援助。他公開讚揚俄羅斯總統普廷「愛國」，並推崇1930年代法西斯鐵衛隊領袖科德里亞努 （Corneliu Codreanu）及二戰時期親德領導人安東內斯庫（Ion Antonescu）為民族英雄，這些言論引發批評。

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選前民調預測喬治斯庫僅獲5%支持率，現任總理、親歐盟的喬拉庫（Marcel Ciolacu）被認為將輕鬆勝出。但喬拉庫僅得19.15%的選票，位居第三，改革派候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）以19.17%排名第二。選舉結果顯示，民眾對經濟困境及建制派的不滿達到高峰，成為喬治斯庫崛起的主要原因。這也是後共產主義時代以來，社會民主黨（PSD）首次無候選人進入第二輪。

羅馬尼亞與烏克蘭共享644公里邊界，為西方盟友的重要戰略夥伴。該國境內設有北約軍事基地，並向烏克蘭捐贈愛國者防空飛彈系統，同時是數百萬噸烏克蘭糧食的運輸要道。喬治斯庫的親俄立場及反北約態度，引發西方擔憂其可能改變外交政策，減少對烏克蘭的支持。

極右翼聯盟（AUR）領袖西蒙（George Simion）也在此次選舉中獲得14.1%的選票，排名第四。他曾被指控與俄羅斯間諜會面，但本人否認。有分析指出，選舉結果與民調巨大落差，以及喬治斯庫的親俄立場，令人質疑俄羅斯是否干預選舉。克里姆林宮則對此回應稱，對喬治斯庫的立場了解有限，但認知現任羅馬尼亞領導層對俄「抱持敵意」。

這場選舉結果可能影響12月1日舉行的國會大選，進一步加劇組建穩定聯合政府的挑戰。羅馬尼亞正處於關鍵轉捩點，未來的政治與外交走向，勢必對區域穩定及俄烏戰爭進程帶來深遠影響。

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