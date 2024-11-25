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    台灣奪12強冠軍 日網友揭台幣「這巧思」：是棒球強國

    新台幣500元鈔票，就是台東南王國小的少棒隊球員。（擷取自X）

    新台幣500元鈔票，就是台東南王國小的少棒隊球員。（擷取自X）

    2024/11/25 21:04

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2024世界棒球12強賽的冠軍戰，昨（24）晚在東京巨蛋火熱開打，台灣隊成功以4比0的佳績，不但終結了日本隊的連勝紀錄，更翻開了台灣棒球的歷史新頁，而台灣隊這次的優秀表現，也吸引了日本網友的讚賞。就有日本網友表示，「光看鈔票就知道他們有多熱愛棒球。」

    一位日本網友在社群平台X上發文提到，感謝日本國家隊全體教練、球員、工作人員的努力，相信這些經驗將在WBC2026（2026年世界棒球經典賽）中充分發揮，也恭喜台灣隊贏得世界棒球12強賽的冠軍。原PO還提到，「光看鈔票就知道他們有多熱愛棒球。」並附上了新台幣500元鈔票的照片。

    另外，原PO也在文章底下留言「恭喜台灣！！你們是最好的朋友，也是最好的對手！」，其他的日本網友更表示「這是我第一次有意識地看台灣的鈔票」、「鈔票上有棒球運動員的圖案，就證明了它是一個棒球強國」、「這是一個不錯的設計」、「在日本這是不可能的」。

    原來，深咖啡色的500元鈔票上，印刷的棒球隊選手圖像，就是台東南王國小少棒隊的小球員。即使南王國小的師生僅百餘人，又位於偏鄉資源不多的環境中，但球隊還是在許多國內外賽事裡獲勝，不光在民國87年拿下全國軟硬式少棒賽冠軍，還在民國87年、88年為台灣隊遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續2年稱霸世界少棒冠軍。

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