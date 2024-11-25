塞爾維亞古堡遭噴紅漆 中國大使館急發聲：保持公德心

卡萊梅格丹古堡的鐘樓，出現「簡體字」塗鴉。（擷取自微博）

2024/11/25 22:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日，塞爾維亞卡萊梅格丹古堡（Kalemegdan）的鐘樓，遭中國遊客惡意使用紅色噴漆塗鴉，上頭寫著「關注抖音，不知名人物」，並寫上自己的社群ID。對此中國大使館呼籲中國公民，應遵守當地法律，保持公德心，尊重當地文化習俗，切勿破壞文物古蹟。

綜合中媒報導，一名中國遊客到塞爾維亞的古蹟「卡萊梅格丹古城堡」鐘樓上塗鴉，甚至留下合照，並發布在網路上，右邊還出現疑似英文「革命」（revolution），但其中的兩個字母卻是錯的，而相關部門正在積極找出破壞古蹟的人士。

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當地華人與相關部門聯繫後，目前塗鴉已被清理乾淨，「我們也在尋找這位塗鴉者，但沒有收到更多消息，當地並沒有允許和鼓勵塗鴉的文化，塗鴉者在景點文物上塗鴉，影響更是惡劣。」消息一出，中國駐塞爾維亞大使館緊急發出公告，「以文明言行舉止做中塞友誼的文化交流的橋樑，切勿破壞文物古蹟」。

據悉，卡萊梅格丹古堡建於土耳其鄂圖曼帝國時期，是塞爾維亞首批正式宣布的文化古蹟之一，這座城堡於1979年被列為具有特殊重要性的文化紀念碑，並受到塞爾維亞共和國的保護。是該國首都貝爾格萊德（Belgrade）最受歡迎的觀光景點，每年的遊客量總數超過200萬人。

貼文曝光，引起網友撻伐，「不能出事了就否認是自己人吧，可以嗎」、「想出名，先把字練好嗎」、「這種應以惡意破壞文物、惡意攻擊國家形象罪重判！最好無期」、「抓進去蹲監獄務必嚴懲」、「這個是真丟臉了」、「臉丟到國外去」、「這真的是一件非常非常惡劣的事情」。

疑為塗鴉者在犯後，還跟作品拍合照，（擷取自微博）

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