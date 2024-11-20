美國全臉移植男要結婚了 新面貌重生3年迎娶美嬌娘

接受全臉、雙手移植的美國男子迪米歐2021年1月25日、移植手術後6個月的模樣。（美聯社檔案照）

2024/11/20 23:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國新澤西州男子迪米歐（Joe DiMeo）因車禍嚴重燒傷毀容，3年前成功進行全臉和雙手移植，成為全球首例。以「新面貌」重生3年後，現在迪米歐要結婚了。

《紐約郵報》15日報導，現年26歲的迪米歐上週在社群媒體貼出他和32歲未婚妻佩瑞茲（Jessica Perez）的訂婚照，分享他的喜悅。許多網友獻上溫暖的祝福，一則留言寫道「一對堅強、令人讚嘆又可愛的佳偶，啟發其他人，也將讓這個世界變得更好，你們正是如此！」另一人留言：「太美了，你們太太太鼓舞人心了！」

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迪米歐2018年因為車禍，全身80%嚴重燒傷，在醫院躺了4個月，其中半數時間都處於誘導昏迷狀態，之後花了一段時間復原。那場車禍在他臉上留下嚴重傷疤，也失去上唇和眼皮，雙手手指也截肢。2020年8月紐約大學朗格尼醫學中心，採用3D列印技術，為他進行全臉移植手術，醫療團於次年2月宣佈手術成功，寫下全球首例的紀錄。

他今年初受訪，談到術後生活，表示現在雙手大約恢復45%的功能，他也愈來愈能做出眨眼、挑眉、動動嘴唇等，這些大多數人習以為常的動作。他說，他就是在這段復健過程中，認識現在的未婚妻。

佩瑞茲是在新聞中得知迪米歐的事情，透過社群媒體聯絡上他。她與迪米歐一同年初那場採訪受訪，表示兩人「一見面就覺得來電」，很快就陷入戀情，「我被他受訪時的舉止吸引，他非常勤奮，儘管毀容，還是一心想回去工作，我想是他的雄心壯志吸引我」。

佩瑞茲陪伴迪米歐走過這3年多的復健生活，也一起在網路上分享迪米歐的經歷，提倡器官捐贈。他們常收到其他人分享如何被迪米歐鼓舞，有一名婦女甚至因此重新燃起繼續活下去的勇氣。

迪米歐說，他有時也會被異樣眼光看待，有一些網路酸民，把他比擬為恐怖電影角色，但是「這些負面的東西不影響我」，他甚至能一笑置之，「如果我看到我這樣子，我也會盯著看，大家只是好奇」。

兩人現在一起住在新澤西州，不再分隔兩地，預定12月5日在夏威夷完婚。迪米歐說，他們剛買了一間房子，正在裝潢，「我們是一對正常的情侶」，分享自己的遭遇，喚起大家的意識。

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