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剛被檢查出腦腫瘤末期 美國婦人事後竟刮中327萬元

美國一名婦人在幾週前因身體不適，檢查後發現自己罹患腦腫瘤第4期，讓她對此感到絕望不已，但事後她在醫院刮開親友贈送的一張刮刮樂，竟抱回了10萬美元的獎金。（圖擷取自社群平台「X」）

美國一名婦人在幾週前因身體不適，檢查後發現自己罹患腦腫瘤第4期，讓她對此感到絕望不已，但事後她在醫院刮開親友贈送的一張刮刮樂，竟抱回了10萬美元的獎金。（圖擷取自社群平台「X」）

2024/11/13 15:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州一名婦人在幾週前因身體不適，到醫院檢查後發現，自己居然罹患腦腫瘤第4期，這幾乎等於被敲響了喪鐘，讓她對此感到絕望不已。但事後她在醫院刮開親友贈送的一張刮刮樂，竟抱回了10萬美元（約新台幣327萬元）的獎金，讓她在醫院腫瘤科發出罕見的喜悅歡呼聲。

綜合外媒報導，住在明尼蘇達州的婦人伯里（Debbie Bury），在幾週前覺得身體不太對勁，所以到醫院進行詳細檢查，不料卻被醫生告知她的頭部有3個腫瘤、是腦腫瘤第4期，讓她頓時感覺人生瞬間變成黑白的，「我看到的盡是死亡。」

而伯里的親朋好友得知此事後，也紛紛前往醫院慰問她，其中1人知道伯里平時熱中買彩券，於是在探望時特意帶著一張刮刮樂送給她，希望讓她能夠中個小獎轉移心情，不料她竟當場刮出了10萬美元大獎。

報導指出，伯里刮出大獎的喜訊瞬間傳遍醫院，更讓腫瘤科都罕見地出現歡呼聲。醫師表示，伯里如果手術成功的話，她預計還有6年的壽命可以陪伴家人；伯里則表示，中獎讓她感覺生命依然可以很美好，她希望可以和大家一起慶祝。

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