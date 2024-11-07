總統不得被起訴！ 美媒：司法部擬撤銷川普聯邦刑事指控

川普（左）的勝選不僅使他重返白宮，還讓他暫時免於即將面臨的法庭戰和高額法律費用。據報導，特別檢察官史密斯（右）已開始與司法部官員商討如何結束對前總統的兩項聯邦案件。（法新社）

2024/11/07 15:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，美國前總統川普（Donald Trump）勝選後，司法部正研擬撤銷針對他的2項聯邦刑事訴訟。消息人士透露，由於司法部長期政策規定現任總統不得被起訴，川普很可能因此逃過法律制裁。

據報導，這項決定與特別檢察官史密斯（Jack Smith）選前的積極法律行動形成強烈對比，凸顯出川普勝選對美國司法體系帶來的空前挑戰。司法部官員認為，即使川普敗選，這些案件也因涉及複雜的法律問題，難以在短期內開庭審理，最終可能上訴至最高法院。

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如今川普再次當選，司法部官員認為，基於現任總統享有刑事豁免權的 長期政策，已無空間繼續追訴，也無必要在他就職前的幾週內持續推動訴訟。部分法律專家批評，此例一開，恐將對美國司法獨立性造成難以彌補的傷害。

目前尚不清楚史密斯的團隊將如何撤銷訴訟，以及案件何時能重啟，或是否會受時效限制。協助川普隱藏機密文件的其他被告的命運，以及是否會發布調查報告，也仍待釐清。

川普的法律團隊則正著手利用勝選結果，設法終結所有聯邦及州級相關訴訟，目標是全面撤銷所有刑事指控。

川普在紐約州面臨的刑事案件是另一項挑戰。他因在2016年大選期間支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費，並偽造商業紀錄而遭定罪，預計於11月26日宣判。川普的律師團隊正試圖延後或撤銷判決。

喬治亞州的選舉干預案，則因地方檢察官涉及道德爭議，目前正由川普團隊提出上訴。川普的發言人史蒂文．張（Steven Chung）強調，美國人民以壓倒性勝利再次選出川普總統，顯示選民希望終止司法系統的「政治武器化」，並期盼國家團結。

川普目前面臨的聯邦指控包括：密謀非法推翻2020年大選結果、妨礙官方程序、密謀侵犯公民權利、故意保留國防機密、密謀妨礙司法、向調查人員說謊，以及在聯邦調查中隱匿文件。這些指控都相當嚴重，但如今隨著川普當選，聯邦訴訟的進展受阻，這意味著他很可能在任期內完全免於刑事責任。

此案發展引發外界質疑，部分評論員認為，若能藉由選舉勝利規避法律制裁，恐嚴重損害美國司法體系的公正性。但前聯邦檢察官凡斯（Joyce Vance）指出，最終仍須由陪審團裁決，才能確立川普的法律責任。如今川普再次當選，司法審判恐遙遙無期。

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