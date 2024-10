賀錦麗演講「變口音」 引發社群媒體熱議

2024/10/28 19:51

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)27日在賓州費城一間教會的演講,因其口音疑似改變,再度在社群媒體上引發熱議。許多網友批評賀錦麗在演講中使用了新的「牧師式口音」,並將其與過去多次在公開場合改變口音的行為相提並論。

福斯新聞網(Fox News)報導,賀錦麗在費城基督教慈悲教堂(Church of Christian Compassion)的演講中,向以非裔美國人為主的會眾表示,距離大選僅剩9天,選民將決定國家未來。她在演講中引用聖經詩篇,並被批評者指出現新的口音,其語調被拿來與黑人民權運動領袖金恩博士(Martin Luther King)的風格作比較。

這並非賀錦麗首次因口音問題引發爭議。過去多次公開場合,賀錦麗的口音都曾因應場合和對象而有所調整,引發外界質疑其真誠度。

Kamala just unveiled her new “pastor” accent during a church service in Philadelphia.



Kamala Harris tries to be EVERYTHING she is not!



A total phony! pic.twitter.com/kivFHxnHkL