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賀錦麗演講「變口音」 引發社群媒體熱議

賀錦麗公開演說，腔調多變，再度引發熱議。（法新社）

賀錦麗公開演說，腔調多變，再度引發熱議。（法新社）

2024/10/28 19:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）27日在賓州費城一間教會的演講，因其口音疑似改變，再度在社群媒體上引發熱議。許多網友批評賀錦麗在演講中使用了新的「牧師式口音」，並將其與過去多次在公開場合改變口音的行為相提並論。

福斯新聞網（Fox News）報導，賀錦麗在費城基督教慈悲教堂（Church of Christian Compassion）的演講中，向以非裔美國人為主的會眾表示，距離大選僅剩9天，選民將決定國家未來。她在演講中引用聖經詩篇，並被批評者指出現新的口音，其語調被拿來與黑人民權運動領袖金恩博士（Martin Luther King）的風格作比較。

這並非賀錦麗首次因口音問題引發爭議。過去多次公開場合，賀錦麗的口音都曾因應場合和對象而有所調整，引發外界質疑其真誠度。

上個月，她在向國會黑人黨團 （Congressional Black Caucus） 發表演講時，就被批評使用了不同的口音；而她在底特律勞工節集會上的演講口音，則被形容為類經典動畫角色「公雞警長」（Foghorn Leghorn）的口音，引發媒體和社會大眾的廣泛討論。白宮新聞秘書尚皮耶 （Karine Jean-Pierre） 當時則以「美國民眾真正關心的是經濟、降低成本和醫療保健」等議題來迴避此爭議。

賀錦麗演講的影片在社群媒體上迅速傳播，許多保守派網友批評賀錦麗「虛偽」，認為她的一切都是假的，並將其與過去多次的口音爭議連結起來。 截至目前為止，賀錦麗競選團隊尚未對此作出回應。

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