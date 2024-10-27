東山再起 安倍心腹世耕弘成攻破親中「二階王國」

日本自民黨前參議院幹事長世耕弘成，這次以無黨籍身分轉換跑道參選眾議員，挑戰的對象是黨內大老二階俊博建立的「二階王國」和歌山第二選區，在艱困的選戰中贏得勝利。（資料照）

2024/10/27 19:40

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〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本自民黨前參議院幹事長世耕弘成，這次以無黨籍身分轉換跑道參選眾議員，世耕不但失去了黨的奧援，而且挑戰的對象是黨內大老二階俊博建立的「二階王國」和歌山第二選區，在艱困的選戰中，世耕穿著故友安倍晉三的鞋子走遍大街小巷，爭取選民的認同，最終贏得勝利。世耕的東山再起具有多重的意義，除了擊垮黨內親中派代表，也為受到打壓的安倍派出了一口氣，相當友台的世耕若能重返自民黨，將會是台灣最大的助力之一。

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現年61歲的世耕在1998年繼承伯父的地盤，經過補選成為參議員進入政壇，2006年安倍晉三組閣時，擔任首相輔佐官，他和安倍私交甚篤，兩人是20多年的好友。

世耕和安倍的體形不同，但鞋子的尺寸卻一模一樣，世耕在社交平台X發文說，20幾年前和安倍去居酒屋喝酒，安倍回家時穿錯了他的鞋子，當時才知道兩人穿相同尺寸的鞋子。這次選舉，安倍遺孀昭惠夫人，特地送來一雙安倍生前穿的土黃色皮鞋，希望以安倍的遺物陪同世耕走過艱苦的選戰。

安倍在2007年因舊疾復發辭去首相職位，下野後力圖東山再起，穿著這鞋子走遍山口縣選區，尋求選民的認同。同樣尋求東山再起的世耕，這次則穿著安倍的鞋子，行腳和歌山縣的熊野古道，緬懷故友，也找回初心。競選期間，這雙安倍的皮鞋也多次入鏡。

世耕擔任參議員長達26年，2019年起擔任自民黨參議院幹事長，去年民眾黨主席柯文哲訪日後，誤將世耕「自民黨參議院幹事長」的頭銜說成「自民黨幹事長」，也讓世耕在台灣知名度大漲。

世耕不但擔任過安倍內閣的經濟產業相等重要職務，也是安倍派的重要幹部，安倍遇刺身亡後，世耕成為安倍派「五人眾」領導群的其中一人。不過在去年底發生了自民黨五派閥政治獻金醜聞後，世耕扛起責任，辭去自民黨參院幹事長職務，今年4月遭黨中央「退黨勸告」處分後，主動申請退黨。

世耕是安倍派五人眾中唯一被處分「退黨勸告」的人，其他4人包括萩生田光一、西村康稔、高木毅和松野博一，因涉案情節輕重，分別被處停止黨權或停止黨職不等的處分，石破茂上台後進行的追加處分，萩生田光一、西村康稔、高木毅被處不提名處分，松野博一則獲提名，但不列入比例選區重覆提名。換句話說，安倍派五人眾，只能在小選區背水一戰。

世耕不但退出自民黨，而且是由參議員轉換跑道挑戰眾議員選舉，難度要比其他人還高，他挑戰的對象是自民黨提名人二階伸康。自民黨前幹事長二階俊博也涉入政治獻金案，而且情節重大，不過他在黨中央懲處前宣布引退，將地盤交給三男二階伸康。

即使二階伸康是一介新人，但世耕要面對的還是二階俊博長年建立的「二階王國」，選舉期間，包括首相石破茂、自民黨幹事長森山裕等人均為二階伸康站台助選，而世耕因為已非自民黨員，很多黨內盟友均礙於黨規，無法公開來為他站台，因此，昭惠夫人送來了安倍的鞋子，具有鼓舞的效果。

世耕未負眾望，從選舉起跑，逐步領先，最終成功贏得選戰。這一戰，選民還給世耕一個公道，世耕也為受到打壓的安倍派出了一口氣。

世耕曾多次陪同安倍訪台，和很多台灣政界人物有私交，高齡90歲的前國策顧問金美齡，在這次選戰期間，也特別前往和歌山為世耕站台，在自民黨內動亂之際，世耕能重返政壇，應該也能讓很多關心日本政局的台灣民眾感到安心。

以無黨籍身分轉換跑道的前自民黨參院幹事長世耕弘成，選舉期間穿上故友安倍晉三的鞋子跑選區。（取自世耕弘成X）

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