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日本眾院大選 NHK出口民調：自民黨無法單獨過半

日本眾院大選今天投開票，根據日本放送協會（NHK）出口民調顯示，自民黨預估席次為153到219席，無法單獨過半。（法新社）

日本眾院大選今天投開票，根據日本放送協會（NHK）出口民調顯示，自民黨預估席次為153到219席，無法單獨過半。（法新社）

2024/10/27 19:22

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本眾院大選今天投開票，根據日本放送協會（NHK）出口民調顯示，自民黨預估席次為153到219席，無法單獨過半，自民公明執政聯盟恐難保住233席過半席次。立憲民主黨和國民民主黨的席次大幅增加。

本屆眾議院選舉應選465席，包括單一選區289席及比例代表制176席，過半數席次為233席。選舉公告前，主要朝野政黨的自民黨擁有247席、公明黨32席、立憲民主黨98席、日本維新黨44席、國民民主黨7席。

NHK公布的出口民調顯示，自民黨預估拿下153席到219席，公明黨為21席至35席，立憲民主黨為128席到191席，日本維新之會為28席到45席，共產黨為7席至10席，國民民主黨為20席至33席，令和新選組為6席至14席，社民黨1席，參政黨4席，日本保守黨為1席至4席，無黨籍候選人為9席至17席。

眾院大選開票作業從晚間8開始，日本各媒體也照往例於8點發布出口民調結果，以往依出口民調進行席次預測和開票結果相差無幾，不過2021年各媒體的出口民調均顯示自民黨席次大幅滑落，卻與開票結果大相逕庭，預測失準大摃龜，今年是否會歷史重演，要等今天深夜大局底定後才能見分曉。

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