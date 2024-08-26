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貝比魯斯「全壘打預告」球衣7.6億元成交 創體育紀念品最貴紀錄

棒球之神貝比魯斯的「全壘打預告」球衣，在拍賣會上以2410萬美元成交，創下史上最昂貴體育紀念品紀錄。（美聯社）

棒球之神貝比魯斯的「全壘打預告」球衣，在拍賣會上以2410萬美元成交，創下史上最昂貴體育紀念品紀錄。（美聯社）

2024/08/26 09:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），在1932年世界大賽對決芝加哥小熊隊，於第3場第5局轟出全壘打之前做出後人不斷模仿的「全壘打預告（Called Shot）」，他當天所穿著的球衣在拍賣會上以2410萬美元（約新台幣7.66億元）成交，創下史上最昂貴體育紀念品紀錄。

《衛報》報導，在此之前，最貴的體育紀念品頭銜，是由紐約洋基隊傳奇名將曼托（Mickey Mantle）球員卡所保持，這張1952年推出、罕見保持全新的卡片，在2022年以1260萬美元（約新台幣4億元）售出。

至於先前最昂貴的球衣紀錄，則是NBA「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）1998年總決賽「最後一舞」的球衣，在2022年拍賣會上以1010萬美元（約新台幣3.25億元）成交。

貝比魯斯被認為是歷來最好的棒球選手，他在波士頓紅襪取得3屆世界大賽冠軍後，於1919年賽季結束時被交易到紐約洋基隊，又陸續贏得了4個世界大賽冠軍，先前推估「全壘打預告」球衣可賣到3000萬美元（約新台幣9.5億元），雖然沒有達到但已創下驚人紀錄，得標者身分並未公開。

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