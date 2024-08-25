雪梨傳街頭隨機砍人！男撞車後行兇釀4傷被捕 目擊者：到處是血

澳洲雪梨南部郊區今（25）日上午發生一起撞車後持刀砍人事件，造成4人受傷，其中包括1名員警，還有1人傳出心臟驟停，現場血跡斑斑。（路透）

2024/08/25 15:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨南部郊區今（25）日上午發生一起撞車後持刀砍人事件，造成4人受傷，其中包括1名員警，還有1人傳出心臟驟停，現場血跡斑斑。外媒指出，凶嫌犯案後試圖逃離現場，不過被警方用電擊槍擊中後拘捕，目前並尚未傳出任何人員死亡。

綜合外媒報導，這起事件發生於雪梨南郊恩加丹（Engadine），根據新南威爾斯州警方聲明，當地25日上午9點，有2輛車在恩加丹一處十字路口發生車禍。待警消趕抵時，發現有一名55歲男子企圖逃離現場，且身上疑似有刀傷，因此被警方以電擊槍制伏後逮捕；另外，有一名員警在逮捕男子的過程中，不慎左手腕嚴重撕裂傷。

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根據目擊者梅斯（Steve Mace）回憶，他目睹車禍發生，注意到事故車輛的安全氣囊疑似故障，下車查看時界聽見一名男子在車上尖叫，打開車門便看見他持刀瘋狂砍向一名女子的頸部、胸部和腹部，他在試圖幫助女子時自己也受傷，後來男子逃到山丘上，被警察電擊，但一名員警也被刺傷，「到處都是血」。

報導指出，除了受傷員警，這起車禍至少還導致3人受傷，包括其中一輛事故車輛上的40歲女乘客，身上有多處刺傷，已被緊急送醫；另有一名傷者心臟驟停，目前尚不清楚他和這起事件的關聯，救護人員在現場搶救，後續情況不明。警方表示，目前正在進一步調查事件原因及嫌犯動機。

警方表示，目前正在進一步調查事件原因及嫌犯動機。（路透）

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