加拿大兩大鐵路公司停工停擺 政府介入進行仲裁

8月22日，加拿大最大的兩家鐵路公司－加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway, CN）和加拿大太平洋堪薩斯城有限公司（Canadian Pacific Kansas City, CPKC），在與工會談判失敗後於週四凌晨全面關閉，北美供應鏈受影響的單天貿易額約為10億加元（約為台幣225億）。（彭博社）

2024/08/23 14:56

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大兩大主要鐵路公司勞資爭端引起的運作停擺，近期加拿大聯邦政府迅速介入，試圖結束勞資爭端，並促使爭端進入仲裁程序。勞工部長史蒂夫‧麥金農（Steve McKinnon）表示，鐵路業務應於數日內恢復運行，並已將爭端交由第三方仲裁解決。

加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway, CN）和加拿大太平洋堪薩斯城有限公司（Canadian Pacific Kansas City, CPKC）於周四停止了近9300名工人的工作，但因未能與鐵路工會（Teamsters union）達成協議，此爭議對加拿大及美國的供應鏈造成嚴重威脅，因為加拿大約75%的出口貨物都是運往美國，而主要又是依靠鐵路運輸，長期停擺可能會對穀物、豆類、鉀肥、煤炭及木材等民生貨物的運輸造成影響。

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儘管經過數月談判，勞資雙方談判仍於周三晚間陷入僵局，雙方皆指責對方未真心想要協商。鐵路工會全國主席拉波特（François Laporte）在宣布仲裁前表示，工會最關注的是列車安全問題，要確保駕駛員能夠獲得充分的休息以避免疲勞駕駛。

CN和CPKC最初皆有提出要中立第三方來進行調解，因此在政府介入後也同意交由第三方機構加拿大勞工關係委員會（Canada Industrial Relations Board）處理爭端，並延長現有協議條款，以便讓工人能夠儘快回到工作崗位。

麥金農強調：「工人、農民、通勤上班族和民間企業都依賴鐵路系統，政府有責任確保這一關鍵交通工具的平穩運行。」加拿大政府表示，儘管支持集體協商，但為確保重要貨物能順利運輸，必須交由加拿大《勞工法》介入，行使法律權力。

CPKC首席執行官基思‧克里爾（Keith Creel）則對政府的介入表示理解，知道其是為了盡快讓事件落幕、保護國家整體利益。

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