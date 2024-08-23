賀錦麗聲勢看漲 美媒點名國安顧問與國務卿人選

2024/08/23 02:54

〔中央社〕美國民主黨總統候選人賀錦麗聲勢漸高，華爾街日報今天報導，現任副總統國安顧問高登與聯邦參議員墨菲，有機會出任白宮國家安全顧問與國務卿。現任國安高層將不會留任原職務。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，賀錦麗（Kamala Harris）如果當選，拜登（Joe Biden）政府部分國安官員將獲留任，不過賀錦麗自己的班底也將擔任要職。

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報導指出，現任副總統國安顧問高登（Phil Gordon）將是白宮國家安全顧問重要人選。現任與前任官員指出，高登是中東與歐洲議題專家，擔任副總統國安顧問期間，適切協助副總統辦公室融入拜登幕僚群，近期也參與討論以色列及哈瑪斯戰爭的白宮戰情室會議。

國務卿職務有多位可能人選，已經曝光的聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）在賀錦麗擔任參議員期間，曾就包括沙烏地阿拉伯與葉門衝突等國際議題充分互動。白宮幕僚與外交專家指出，賀錦麗進入白宮雙方仍定期溝通，就中美洲多國與美國移民問題交換意見。

此外，美國前任駐以色列大使暨前副國務卿奈茲（Tom Nides）也可能擔任國安要員，外交系統出身的現任中央情報局長伯恩斯（William Burns）與聯邦參議員昆斯（Chris Coons）也有機會擔任國務卿，但賀錦麗未必選擇昆斯。

多位現任與前任官員指出，現任國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）可能不會留在原職務。

國防部長方面目前沒有定數，聯邦參議員利德（Jack Reed）、前國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）與現任陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）都有可能。賀錦麗政府有機會出現美國首位女性防長。

華爾街日報報導，部分民主黨人已在討論現任運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）出任駐聯合國大使，熟悉賀錦麗的參院情報委員會主席華納（Mark Warner）有機會出任國家情報總監。

其他重要職務可能人選：

白宮幕僚長：賀錦麗競選幕僚摩爾（Minyon Moore）、前勞工部長華爾希（Marty Walsh）、前聯邦眾議員李奇蒙（Cedric Richmond）、現任副總統幕僚長福爾斯（Lorraine Voles）、前司法部長霍德（Eric Holder）。

白宮國家經濟會議成員：財政部官員尼爾森（Brian Nelson）、前賀錦麗幕僚派爾（Mike Pyle）、前白宮國家經濟會議總監狄斯（Brian Deese，另譯：迪斯）等。（編輯：楊昭彥）1130823

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