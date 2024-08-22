大白鯊分化成三大族群 恐加劇滅絕風險

大白鯊形成三個獨立族群，這可能會威脅其生存；大白鯊示意圖。（法新社）

2024/08/22 09:58

［編譯陳成良／綜合報導］一項最新研究揭示，大白鯊並非單一物種，而是分化成三個獨立的族群，分別棲息於全球不同海域。這一發現對於保育工作者來說，無疑是一個警訊，因為這些族群之間幾乎沒有基因交流，使得大白鯊的生存面臨更大的挑戰。

這項突破性研究由英國阿伯丁大學的瓊斯博士（Dr. Catherine Jones）領導，研究結果發表於《當代生物學》（Current Biology）期刊。來自多個國際機構的科學家團隊，運用先進的基因組分析技術，對來自全球各地的大白鯊進行了詳細研究。結果發現，這三大族群分別在10萬到20萬年前的次盛冰期（Penultimate Glacial Period）時期分化，並分布於南太平洋、北太平洋以及北大西洋和地中海地區。

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儘管大白鯊分布廣泛，但以往對其分子族群的研究多限於單一海域或地區的機會性取樣。此外，大多數研究依賴於微衛星DNA（基因組中特定位置重複多次的DNA片段）及線粒體控制區的小片段分析，這些控制區域負責RNA和DNA的合成。

然而，這些標記的研究往往導致混淆的圖景，不利於理解大白鯊族群之間的近期連通性。因此，本研究的研究人員轉而使用高解析度的基因組標記——單核苷酸多態性（SNPs），這提供了一個可靠且可重複的圖像，揭示了這三個不同的血統。

這一發現不僅僅是對這個頂級海洋掠食者的基本生物學知識的擴展，更關係到其未來的保育命運。研究顯示，這些族群之間缺乏基因交流，意味著每一個獨立族群的消失，可能都無法透過其他族群的交配來補救。

研究結果顯示，保護這些獨立的大白鯊族群至關重要。挪威北極大學的水生生物科學專家諾布爾（Les Noble）指出，大白鯊長期以來被誤認為單一的全球性族群，導致保育工作缺乏針對性。要有效保護這一物種，必須認識到不同族群所需的特定管理策略。

研究團隊進一步警告，未來50年內，隨著全球洋流的變化，這些大白鯊族群之間的地理界限可能消失，增加了無效交配的風險，進而威脅物種的生存。

瓊斯博士強調，一旦某個族群消失，其他地區的鯊魚將無法補充，這意味著副漁獲、食物減少、污染和偷獵等威脅，可能讓這一海洋頂級掠食者面臨滅絕的風險。

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