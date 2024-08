川普邀入閣 馬斯克發「就職照」竟讓狗狗幣大漲

2024/08/21 08:09

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)週一表示,若在選舉中擊敗對手賀錦麗,將任命特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)擔任內閣職位或在政府顧問。對此馬斯克也在社群媒體X做出回應,發出一張疑似AI生成就職照,並宣告「我願意服務」,這張AI照隨即被發現有亮點,引發網友熱議,也讓加密貨幣「狗狗幣」(Dogecoin)價格單日上漲逾5%。

綜合外媒報導,川普週一被問及是否會考慮任命馬斯克擔任顧問或內閣職務,川普表示,「他是一個非常聰明的人,如果他願意的話,我當然會。」

請繼續往下閱讀...

馬斯克20日在旗下社交媒體X貼出一張疑似AI製圖的照片,並寫道「我願意服務」。圖片中,馬斯克穿西裝站在美國國旗前,身前的講台上則寫著「政府效率部門」(Department of Government Efficiency),對此網友們也紛紛發出梗圖回應,而網友也發現照片中的英文縮寫「D.O.G.E.」,與他支持的狗狗幣(Dogecoin)同名,馬斯克發文後,引發了狗狗幣社群興奮,狗狗幣單日內也上漲逾5%。

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0