川普邀入閣 馬斯克發「就職照」竟讓狗狗幣大漲

馬斯克在社群媒體X發出一張疑似AI生成就職照，並宣告「我願意服務」。（圖擷取自X）

2024/08/21 08:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）週一表示，若在選舉中擊敗對手賀錦麗，將任命特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）擔任內閣職位或在政府顧問。對此馬斯克也在社群媒體X做出回應，發出一張疑似AI生成就職照，並宣告「我願意服務」，這張AI照隨即被發現有亮點，引發網友熱議，也讓加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）價格單日上漲逾5%。

綜合外媒報導，川普週一被問及是否會考慮任命馬斯克擔任顧問或內閣職務，川普表示，「他是一個非常聰明的人，如果他願意的話，我當然會。」

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馬斯克20日在旗下社交媒體X貼出一張疑似AI製圖的照片，並寫道「我願意服務」。圖片中，馬斯克穿西裝站在美國國旗前，身前的講台上則寫著「政府效率部門」（Department of Government Efficiency），對此網友們也紛紛發出梗圖回應，而網友也發現照片中的英文縮寫「D.O.G.E.」，與他支持的狗狗幣（Dogecoin）同名，馬斯克發文後，引發了狗狗幣社群興奮，狗狗幣單日內也上漲逾5%。

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk （@elonmusk） August 20, 2024

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