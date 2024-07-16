馬斯克大手筆挺川普！每月捐14.7億助選

外媒今披露，馬斯克計畫每月將捐款4500萬美元給1個新的支持川普超級政治行動委員會，該組織旨為川普在搖擺州獲得支持。（路透）

2024/07/16 12:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕SpaceX、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近期傳出向川普捐出一筆「金額相當可觀」款項，外媒今披露，馬斯克計畫每月將捐款4500萬美元（約新台幣14.7億元）給1個新的支持川普「超級政治行動委員」會，該組織旨協助川普爭取搖擺州的支持。

據《路透》援引《華爾街日報》報導，知情人士透露，億萬富翁馬斯克在川普遭暗殺後公開支持川普。馬斯克預計每月向1個支持川普的新超級政治行動委員會捐贈4500萬美元，該組織工作旨在搖擺州為川普爭取支持。

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據悉，知情人士近期聲稱，馬斯克已向1個名為「美利堅政治行動委員會」（America PAC）的低調團體捐款，不過該組織當地時間15日公開文件顯示，馬斯克並未被列入捐款名單；另，該組織已籌集800多萬美元，其中朗斯代爾企業（Lonsdale Enterprises）、文克萊沃斯雙胞胎（Winklevoss Twins）皆是捐助者之一。

據了解，政治行動委員會是美國一種可以為政治活動無限制接受捐款的團體，而美利堅政治行動委員會主要是支持川普競選活動的「陸戰」。

川普（左）與范斯（右）。（彭博）

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