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以色列尋回6名人質遺體 哈瑪斯危機持續

這張合成照片中的以色列人質，在哈瑪斯去年10月7日的襲擊中被綁架，其遺體近日已被尋獲。（路透）

這張合成照片中的以色列人質，在哈瑪斯去年10月7日的襲擊中被綁架，其遺體近日已被尋獲。（路透）

2024/08/20 17:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍方20日宣布，已在南加薩的一次夜間行動中尋回6名在去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）哈瑪斯攻擊中，被挾持的人質遺體。此事發生於美國、埃及和卡達三國試圖斡旋以色列與哈瑪斯停火談判的背景下。

《美聯社》報導，此次尋回的遺體分別是亞格夫·布赫什塔布（Yagev Buchshtab）、亞歷山大·丹錫格（Alexander Dancyg）、亞伯拉罕·蒙德（Avraham Munder）、尤拉姆·梅茲格（Yoram Metzger）、納達夫·波普威爾（Nadav Popplewell）和哈伊姆·佩里（Haim Perry），這些人質在被捕時多數已超過50歲。

以色列總理納坦雅胡對此次行動表示讚揚，並強調以色列將繼續致力於尋回所有人質。

自哈瑪斯在去年10月7日突破以色列防線，發動攻擊並挾持約250人後，這場衝突已導致大規模人道災難。加薩衛生當局聲稱，以色列的報復性攻擊已造成超過4萬名巴勒斯坦人死亡，並迫使加薩230萬居民中的大部分逃離家園。儘管目前雙方都在談判中，但停火協議仍存在很大分歧。

美國國務卿布林肯表示，納坦雅胡已接受了一項旨在縮小停火談判分歧的提案，呼籲哈瑪斯也作出相應行動。然而，哈瑪斯指責美國試圖將以色列的要求強加於其身上，這使得談判前景依然不明朗。

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