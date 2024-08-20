遮富士山布幕掛3個月拆除！日本河口湖町公所曝下一步

日本山梨縣河口湖町意拆除擋住富士山的布幕，目前保持現狀，並根據遊客的聚集程度和不文明行為情況，來判斷是否再次掛起布幕。（歐新社檔案照）

2024/08/20 08:44

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣河口湖車站外的羅森超商（LAWSON），因為遊客經常出現脫序行為，引發民怨，地方當局於5月下旬掛上黑布幕，阻擋觀光客拍攝富士山，近日因為颱風接近，布幕在15日被拆除。河口湖町表示，目前會保持現狀，並根據遊客的聚集程度和不文明行為情況，來判斷是否再次掛起布幕。

訪日遊客為拍攝富士山美景，出現許多脫序行為，5月設置阻擋拍攝的黑布，竟有中國遊客直接「挖開黑布」拍攝富士山，隨後日方修補黑布上的洞口，富士河口湖町公所派人巡邏，並在黑布上貼著「監視器拍攝中」的標語。

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日本共同社報導，因安比颱風靠近，15日下午拆除布幕。山梨縣富士河口湖町表示，為了測試情況會如何，未再掛上幕布，據稱當地未見大混亂。

報導提到，超商附近遊客蜂擁而至，橫越馬路等不文明行為頻頻發生，因此該町5月設置了黑色布幕。之後不斷發生布幕被弄破問題，7月更換成材料更札實並顧及景觀的棕色幕布。

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