為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    惜食！日本摩斯開首家飲料店 用瑕疵食材製作果汁冰沙

    日本摩斯漢堡開出首家飲料店，將用無法用作漢堡材料的蔬菜製作果汁或冰沙。（圖擷取自網路）

    日本摩斯漢堡開出首家飲料店，將用無法用作漢堡材料的蔬菜製作果汁或冰沙。（圖擷取自網路）

    2024/08/19 15:48

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）18日報導，日本摩斯漢堡母公司「摩斯食品服務」（Mos Food Services Inc.）本月開設旗下第一家飲料店，將使用無法用來製作漢堡的蔬菜，榨成果汁和冰沙，希望減少食物浪費。

    據了解，日本摩斯本月稍早在東京東武東上線池袋站開設第一家「Stand by Mos」飲料店，店面僅約4.84坪，將用無法製作漢堡的蔬菜來製作果汁和冰沙，目前僅提供外帶，招牌蕃茄汁一杯約180毫升，售價為420日圓（約台幣93元）。

    這些蔬菜品質良好，但因為體積太小或有疤痕，而不適合用作漢堡的原料。日本摩斯表示，如果「Stand by Mos」銷售情況符合預期，每年將有助於減少4噸以上的食材浪費。

    日本摩斯進一步表示，「Stand by Mos」只需要攪拌機和冰箱即可運作，因此可在狹小空間內營運，未來將視首家「Stand by Mos」銷售狀況，考慮在其他車站或商業設施內開設更多分店。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播