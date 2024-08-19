惜食！日本摩斯開首家飲料店 用瑕疵食材製作果汁冰沙

日本摩斯漢堡開出首家飲料店，將用無法用作漢堡材料的蔬菜製作果汁或冰沙。（圖擷取自網路）

2024/08/19 15:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）18日報導，日本摩斯漢堡母公司「摩斯食品服務」（Mos Food Services Inc.）本月開設旗下第一家飲料店，將使用無法用來製作漢堡的蔬菜，榨成果汁和冰沙，希望減少食物浪費。

據了解，日本摩斯本月稍早在東京東武東上線池袋站開設第一家「Stand by Mos」飲料店，店面僅約4.84坪，將用無法製作漢堡的蔬菜來製作果汁和冰沙，目前僅提供外帶，招牌蕃茄汁一杯約180毫升，售價為420日圓（約台幣93元）。

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這些蔬菜品質良好，但因為體積太小或有疤痕，而不適合用作漢堡的原料。日本摩斯表示，如果「Stand by Mos」銷售情況符合預期，每年將有助於減少4噸以上的食材浪費。

日本摩斯進一步表示，「Stand by Mos」只需要攪拌機和冰箱即可運作，因此可在狹小空間內營運，未來將視首家「Stand by Mos」銷售狀況，考慮在其他車站或商業設施內開設更多分店。

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