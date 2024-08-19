超級藍月點亮天空 8月絢爛天文奇觀20日上演

8月18日，從英國倫敦議會山（Parliament Hill，London）的角度看出去，在超級藍月產生前，高層大氣中攜帶因北美野火而產生的煙霧顆粒使月亮看起來像發出紅光。（路透）

2024/08/19 15:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年8月對天文愛好者來說是個特別的月份。2024年的首個「超級藍月」（Super Blue Moon）將於8月20日出現，上一次要追溯到去年8月份，而下一次則預計要等到2037年1月和3月才會再度出現了。

綜合外媒報導，月亮將在台灣時間8月20日星期二02:26變身超級藍月，但如果錯過了這個時間點其實也不用擔心，月亮在星期一和星期三晚上也會看起來一樣。而所謂的超級月亮，其實是指月球在其運轉軌道上最接近地球時的滿月，這時候我們看到的月亮會比平常亮14%和大30%。

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至於為何叫藍月亮（Blue Moon），其實它指的是一個季節內的第三個滿月或是某個月份內的第二個滿月。儘管名字中有「藍色」一詞，但月亮實際上並不會變成藍色。

美國密歇根州立大學（Michigan State University）亞伯拉罕天文館（Abrams Planetarium）施莫爾（Shannon Schmoll）指出，這種明亮的月亮非常適合在晚上觀賞，可以凸顯出它在夜空中的耀眼，甚至在月亮剛升起不久後就能夠清晰地看到了。

因此這次觀賞超級藍月並不需要找特別的地點，只需要天氣晴朗，沒有雲層的遮擋，也無需任何其他設備，在自家的陽台就能夠輕鬆看到。

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