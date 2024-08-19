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    流浪狗餓到狠啃「豪豬」 全臉插滿1500根刺左眼也失明

    加拿大1隻浪浪疑似飢餓難耐，試圖吃豪豬果腹卻被攻擊，臉上插滿1500根刺。（本報合成，擷取自Paws Up Program - PUP/Facebook）

    加拿大1隻浪浪疑似飢餓難耐，試圖吃豪豬果腹卻被攻擊，臉上插滿1500根刺。（本報合成，擷取自Paws Up Program - PUP/Facebook）

    2024/08/19 14:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大1隻流浪狗疑似飢餓難耐，試圖吃豪豬果腹卻被攻擊，臉部插滿上千根刺，左眼因此失明。

    根據《每日郵報》報導，加拿大亞伯達省（Alberta）1隻2歲的塔福郡鬥牛㹴（Staffordshire Bull Terrier）名叫布魯圖斯（Brutus），由於被主人遺棄，飢不擇食的牠只好跑到豪豬窩裡覓食，結果觸發豪豬防衛機制，豪豬身上的刺受到撞擊脫落，進而插滿小狗全臉讓牠痛苦不堪。

    當地動物救援組織Paws Up Program（PUP）7日在愛德蒙頓（Edmonton）附近的原住民社區發現，布魯圖斯的鼻子、嘴巴及臉上其他地方全被1500根刺插滿，其中7根甚至深深刺進牠的左眼。PUP立即將牠送往獸醫院治療，雖然左眼不幸失明，但牠仍保住性命並重獲新生。

    報導指出，1隻豪豬身上最多會有3萬根刺，非常鋒利足以刺穿皮膚及肌肉，同時也可能帶有細菌造成感染，因此必須盡快清除。若是寵物不幸被豪豬刺傷，建議由獸醫在動物鎮靜或麻醉狀態下安全拔除。

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