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    希臘地區野火肆虐 雅典郊區住宅化為廢墟

    據無人機拍攝的畫面顯示，2024年8月14日，希臘雅典（Athens, Greece）附近的馬拉松市（Marathon），在一場野火過後，馬拉松湖旁的森林地區化為一陣焦土。

    據無人機拍攝的畫面顯示，2024年8月14日，希臘雅典（Athens, Greece）附近的馬拉松市（Marathon），在一場野火過後，馬拉松湖旁的森林地區化為一陣焦土。

    2024/08/19 11:05

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘（Greece）今年最嚴重的野火近日席捲雅典（Athens）郊區，造成至少一人遇難，數千公頃的土地被焚毀，數以萬計的居民被迫撤離。火勢迅猛，甚至超越了車輛撤離的速度，令當地居民心力交瘁。

    綜合外媒報導，火災於上週日從雅典東北方約35公里處的瓦洱納瓦斯（Varnavas）小鎮開始起火，並迅速擴散至雅典周邊的山區和郊區。火勢猛烈，目前已燒毀超過400平方公里的森林，並嚴重威脅到周邊居民的生命安全。

    據報導，消防員在火災發生後整夜作業，努力撲滅剩餘的火焰。至今已有超過700名消防員、近200輛消防車和35架灑水飛機參與救援。雖然火勢在經過努力下已稍見緩和，但風速高達65公里的強風使得火災更加難以控制。

    衛星圖片顯示，火勢幾乎摧毀整個小鎮和村莊，燒毀的範圍蔓延至雅典市郊區，火焰竄升高達24公尺，有些地區則被火焰完全包圍。最後延燒到距離雅典市中心僅幾公里之遙。

    雅典市郊的基夫西亞（Kifisia）市長西波利塔斯（Vasilis Xypolitas）表示，這次火勢延燒的速度超越了車輛撤離的速度，因此使得當地居民無法及時避難。他指出，雖然希臘每年都會發生野火，但今年的火災規模和擴散速度卻異常地驚人。

    目前，當地政府正在提供緊急安置措施，然而受災家庭將面臨長期的家園重建挑戰。氣候科學家警告，全球暖化導致的極端高溫和乾旱使得野火災情變得更加頻繁且激烈。尤其是希臘在經歷了今年歷史上最熱的6和7月後，這個夏天的火災情況更為嚴峻。

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