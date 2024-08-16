中國多地舉行防疫演練 網憂疫情再起重演封城惡夢

近日中國多地陸續舉行「不明原因肺炎」聚集性疫情防控應急演練，加上一段「廣東本輪新冠感染年輕人症狀更明顯」的影片15日在社群媒體微博上瘋傳，引發民眾擔憂中國新冠疫情是否又要捲土重來。（法新社資料照）

2024/08/16 12:34

〔編譯盧永山／綜合報導〕近日中國多地陸續舉行「不明原因肺炎」聚集性疫情防控應急演練，加上一段「廣東本輪新冠感染年輕人症狀更明顯」的影片15日在社群媒體微博上瘋傳，引發民眾擔憂中國新冠疫情是否又要捲土重來。

《自由亞洲電台》報導，公開資料顯示，中國官方曾在2022年及2023年針對「突發急性傳染病」疫情防控，進行年度緊急演練。但包括鄭州、張掖、川渝、北京在內的多個地區，近日陸續舉行了疫後首次的「不明原因肺炎」聚集性疫情防控應急演練，許多參與人員身著防護服，給人的感覺猶如回到疫情期間，引發民眾關注與熱議。

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針對中國目前的「不明原因肺炎」緊急演練活動，美國華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）前病毒學研究員林曉旭受訪表示：「總體來說，就是中國政府對健康方面的資訊還是有很多隱瞞，特別是在公共健康危機方面。」

《南方都市報》在官方微博發出的影片「廣東本輪新冠感染年輕人症狀更明顯」，15日成為微博熱門話題，該影片指出，近日廣東省疾管中心公布省內新冠感染人數呈上升趨勢，感染人數7月較6月增逾1萬例。《南方都市報》記者訪問廣州新市醫院1名專家表示：「今年到了7、8月，新冠病毒感染有抬頭的趨勢，有一定幅度的增加，這種增加屬於階段性波動，在可控範圍之內。」

廣州《羊城晚報》日前也發文警告說，中國新冠病毒陽性率從第27週（7月1日-7月7日）的8.9%持續上升至第30週（7月22日-7月28日）的18.7%，顯示新冠病毒感染呈現上升的趨勢。

林曉旭指出，中國的新冠疫情確實呈現快速上升趨勢，新的2種變異病毒在中國也是廣泛傳播，「去醫院就診的、重症的可能都超過其他國家，而且感染的年輕人也在增加。所以我覺得是中國有很大面積的人群免疫力普遍受損，很多人反覆被感染，但是中國政府基本上不太報。想到以前採用的封城手段」。

林曉旭認為，這也有可能是個特殊的政治訊號，隱含著北京當局以健康為由，試圖對社會進行更多管控的目的，「中國因為現在整個經濟、失業的情況非常糟糕，政府如果想控制社會的一些動亂，用公共健康危機為由，對社會進行強制管控也是種辦法」。

不過，X平台知名部落客「李老師不是你老師」日前發文披露，中國多地疫情應急演練，應該是來自於國家疾病預防控制局5月發布的「全國疾病預防控制行動方案2024—2025」，該文件中要求進行區域聯合傳染病疫情緊急演練，以及實施全國傳染病緊急處置能力評估。

中國媒體「第一財經」15日引述甘肅省12320衛生熱線工作人員表示，從該省疾管中心傳染病科核實了解到，中央政府針對10省已提出了要在8月底進行傳染病演練，因此相關演練應屬正常演練範圍，並非特殊原因所致。

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