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    習近平「神隱」超過半個月 對內回信、對外賀電「顯示存在」

    習近平自7月29日會見2名外國領導人後已超過半月未露面，傳言不斷。圖為他7月29日出席中國與東帝汶總統簽署協議儀式。（美聯檔案照）

    習近平自7月29日會見2名外國領導人後已超過半月未露面，傳言不斷。圖為他7月29日出席中國與東帝汶總統簽署協議儀式。（美聯檔案照）

    2024/08/16 00:17

    〔中央社〕中共總書記習近平自7月29日會見2名外國領導人後已逾半月未露面，其間傳言不斷。然而，習近平除未來1週內可望接連會見斐濟、越南領導人外，更透過向國內環保志工回信及向巴西總統魯拉致電等方式，變相顯示自己的存在。

    除了對內回信及對外致電，據新華社報導，習近平7月30日還主持了中共中央政治局會議，會中分析研究當前經濟形勢並部署下半年經濟工作。雖然依照慣例，中共中央政治局會議不會公布相關影像及照片，但這也被視為習近平間接顯示自己存在的訊息。

    新華社昨天報導，習近平13日向湖北省十堰市丹江口水庫區的環保志工回信說，保護好水源地生態環境需要「人人盡責、久久為功」。希望志工們繼續弘揚志願服務精神，帶動更多人自覺「守水護水節水」，攜手打造「青山常在、綠水長流、空氣常新」的美麗中國，為推進人與自然和諧共生的現代化貢獻力量。

    新華社15日報導，習近平以中國國家主席身分，與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）就兩國建交50週年互致賀電。他在電文中說，中方願與巴方以建交50週年為新起點，持續加強兩國發展戰略對接，深化雙方各領域交流合作，賦予中巴關係新的時代內涵，攜手推動構建「中巴命運共同體」。

    中國外交部副部長兼發言人華春瑩15日下午正式宣布，應習近平邀請，越共總書記兼越南國家主席蘇林將於18至20日對中國進行國是訪問。基於中越關係往例，且兩國均由共產黨執政，預料習近平將親自接見蘇林並舉行會談，屆時即會公開露面。

    在此之前，斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）12日已抵達中國進行正式訪問，將停留至21日。中國外交部9日表示，拉布卡訪中期間，「兩國領導人」將深入交換意見。而澳洲廣播公司（ABC）12日報導，拉布卡此行預定會見習近平。加上斐濟是中國在南太平洋積極拉攏的重點對象，習近平也可望公開會見拉布卡。

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