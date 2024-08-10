美智庫：習近平準備承受經濟與地緣政治衝擊 以求統一台灣

美國智庫「保衛民主基金會」專家推測，習近平為了統一台灣，已做好承受經濟和地緣政治衝擊的準備。（美聯社）（記者孫宇青攝）

2024/08/10 15:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近來從各方面擴大對台灣施壓，引起中國是否準備侵台等討論。近來訪台的華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）專家指出，中國對台灣許多灰色地帶行動，旨在以包圍台灣測試美國反應，希望在不觸發美國反應下建立新的行動基線。中國國家主席習近平追求統一台灣的長期國家目標毫未動搖，可能已準備為達到目標承受經濟與地緣政治衝擊。

《美國之音》（VOA）10日指出，FDD專家代表團上個月訪台與賴政府國防及國安官員會面，以了解新政府對防衛支出及國防政策的立場。訪團也與台灣金融研訓院就台灣在應對中國對台發動經濟與網路戰時可能採取的選項舉行一場桌面推演。

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FDD中國計畫主任辛格頓（Craig Singleton）在桌面推演中扮演習近平的角色，他認為中國對台海現狀不滿意，未來無疑會以經濟、網路及軍事脅迫來推進統一目標，因此會從各種不同角度對台施壓，消耗台灣的經濟與政治韌性，使台灣更有可能屈服。

首先，中國應會運用經濟與網路行動來破壞台灣的政治穩定，侵蝕民眾對現任政府領導力的信任，同時非常專注於發動心理戰，以在台灣人民、政府與私人企業中注入恐懼感和不確定感，而心理壓力意在侵蝕大眾對台灣自衛的信心，使台灣人更願意接受中國的統一敘事。

辛格頓表示，他從桌上推演中得到的感想是，中國對台灣的施壓行動，目的是避免觸發美國的反應，那些被稱為灰色地帶行動的性質，正確來說應是為了圍困台灣，而非封鎖台灣。

他猜測，中國未來的策略是，利用法律規範的漏洞來限制和束縛美國決策者，「包括運用源頭不明的網路行動及中國海警和民兵漁船來創造條件以取得戰略收獲，卻不至於引發軍事對抗」，這種探查美國反應的行動或許會在美國年底大選前後特別危險。

其次，辛格頓認為習近平願意付出更高代價、冒更多經濟風險來達到某些國家安全目標。有人推定，中國目前經濟放緩，可能使習近平修正計畫與意圖，但辛格頓這種推定有誤。

他說，習近平專注於其總體國家安全觀，其中包括與台灣的最終統一，那是他一直在追求的優先要務，「即便是應對日漸不友善的外在環境及經濟快速放緩，他還是堅定不移，且習近平認為他的政策是正確的，他看似已準備要承受經濟與更廣泛的地緣政治衝擊」。

FDD訪團另一位成員、退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）則表示，台灣的後備軍人不足仍亟需改善，大約需要30萬名後備軍人才能接近與台灣同樣面對國安威脅的以色列、愛沙尼亞及芬蘭。儘管台灣需要至少5至10年才能達到這個目標，但每年都有一些進步，中國也非常注意台灣這方面的發展。

蒙哥馬利也說，美國無論是民主黨或共和黨執政，目前美國每年對台灣的15到20億美元軍售將會持續下去，就算是以交易式外交為重的川普勝選，台灣也可以透過加強溝通告訴他，台灣目前佔國內生產毛額（GDP）2.7％的國防預算，未來將可增至3％。

FDD經濟金融力量中心資深主任德津斯基（Elaine Dezenski）則提到，要應對台灣經濟可能受到的干擾，台灣公、私部門的對話與合作非常重要，例如金融機構與能源部門在台灣遭到攻擊時如何協調。

台灣必須加強的幾個重要措施，包括金融體系的保護、供應鏈聯盟的建立，如此一旦台灣遭到封鎖或圍困時，即可堅持生產而不被中斷，並增加台灣的經濟韌性。此外，她提到台灣可以進一步檢視對中國的貿易防禦，把中國所需的商品當作槓桿，以降低中國的經濟施壓力度。

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