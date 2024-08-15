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致命M痘病毒再進化！10％致死率新毒株現蹤剛果

與過去M痘疫情主要出現於胸部、手部和足部的病灶不同（見圖），新型病毒株的症狀較輕微，病灶則出現在生殖器上，更難以察覺。（美聯社檔案照）

與過去M痘疫情主要出現於胸部、手部和足部的病灶不同（見圖），新型病毒株的症狀較輕微，病灶則出現在生殖器上，更難以察覺。（美聯社檔案照）

2024/08/15 19:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）14日宣布，將非洲的Ｍ痘（mpox，舊稱猴痘）疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是繼2022年後，世衛組織第2次針對Ｍ痘發布最高級別警報。此次疫情主要集中在剛果民主共和國（下稱剛果），一種致死率約3%的新Ｍ痘病毒株正在蔓延，並已擴散至鄰近多國。最新消息傳出，剛果還出現一種致死率達10%的最新毒株，為全球公衛安全帶來巨大挑戰。

這波疫情病毒株屬於「Clade 1b」，致死率高於前年主要影響歐美國家的「Clade 2b」病毒株，且更容易在非洲地區傳播。《美聯社》報導，世衛指出，與剛果疫情相關的M痘病毒已蔓延至東非4國（蒲隆地、肯亞、盧安達和烏干達）。此外，象牙海岸和南非也傳出前年全球大流行的M痘病毒株。更令人擔憂的是，剛果一礦區還發現另一種致死率高達10％的新型M痘病毒。

剛果今年迄今通報1萬4000多例Ｍ痘感染和524例死亡病例，遠超去年總數，其中近70％確診和85％死亡病例發生在15歲以下兒童，顯示兒童感染和死亡風險更高。

婦女也成為此次疫情高風險族群。《紐約時報》報導，科學家去年首次發現Ｍ痘病毒具有性傳播途徑，且在年輕男性與女性中的病例幾乎平分秋色。基因分析顯示，該病毒已發生變異，部分透過異性戀性交易傳播，更易在人際間擴散。與過去M痘疫情主要出現於胸部、手部和足部的病灶不同，新型病毒株的症狀較輕微，病灶則出現在生殖器上，更難以察覺，也意味著人們可能在不知情的情況下傳播病毒。

非洲疾病控制與預防中心（Africa CDC）此前宣布Ｍ痘疫情為公衛緊急事件，並指出今年已有13國出現病例，其中逾96％確診病例與死亡案例集中在剛果。Africa CDC緊急小組主席卡里姆（ Salim Abdool Karim）表示，目前疫情已對中非及鄰國構成威脅，剛果蔓延的新型病毒致死率約為3％至4%。

然而，非洲大陸可用的疫苗劑量非常有限。剛果已申請400萬劑，主要針對18歲以下兒童，但至今未收到任何疫苗。美國和日本已表示願意提供援助，但何時到位仍是未知數。

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