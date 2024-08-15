日桌球一姐早田希娜喊「想去特攻和平會館」 小粉紅崩潰大炎上
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕「日本桌球一姐」早田希娜在巴黎奧運摘下女單銅牌、女子團體銀牌，回國後13日受訪提到想參觀位在鹿兒島、保存日本「神風特攻隊」歷史資料的特工和平會館，遭中國網友炎上砲轟。據悉，此事含讓還讓樊振東、孫穎莎紛紛退其微博帳號追蹤，而日本網友則一面倒支持早田希娜，怒嗆小粉紅有病、玻璃心，雙方衝突持續延燒。
綜合日媒報導，女單世界排名第5的早田希娜被問到回國後是否有想去的場所？她回答，麵包超人博物館以及鹿兒島的「知覽特攻和平會館」，更特別提到自己之所以想去知覽特攻和平會館，「我想要感受能夠活著、打桌球都不是理所當然。」
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報導指出，知覽特攻和平會館的是二戰時期的「神風特攻隊」基地原址，裡面保存大量特攻隊歷史遺物與資料，近年許多部影視作品描寫到神風特攻隊，這個地點逐漸吸引許多日本年輕人參訪。另外，根據官網記載，其成立宗旨則是要向世人傳達，必須深刻反省當年戰爭帶給世界來不可磨滅的傷害，同時緬懷當年眾多被迫以「自殺式攻擊」命喪戰場的年輕生命。
然而早田希娜的採訪內容曝光後，立即讓自幼被中共政府洗腦、極度仇恨日本一切人事物的中國網友氣瘋，更紛紛湧入她12日剛開的中國微博帳號飆罵她「辱華」、「漢奸」，就連原本追蹤她中國桌球選手樊振東、孫穎莎也紛紛退追蹤。據悉，早田希娜與其他國家選手一樣，會與在桌球領域較強的中國選手有較多的交流，也讓她因此勤練中文，中國網友砲轟她前更將其暱稱為「蘋果醬」。
眼見早田希娜遭越來越多中國網友炎上攻擊，不少看不下的日本網友紛紛出面力挺，憤怒斥責這些小粉紅完全不懂博物館成立的意義，且每次都以雙標態度面對世界史，「早田希娜的意願應該受到尊重，中國人因此取消追蹤她也沒關係」、「去了特攻博物館就會明白戰爭是多麼無用和悲慘，會認為戰爭永遠不應該發生，現在試圖對台灣發動戰爭的中國人就應該去看看戰爭的實際情況！」
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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生命線協談專線：1995。
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早田ひな選手、帰国会見で行きたいところを聞かれ「・あとは、鹿児島の特攻資料館に行って、生きていること、そして自分が卓球がこうやって当たり前にできていることというのが、当たり前じゃないというのを感じてみたいなと思って、行ってみたいなと思っています」こういった若者が増えてほしい！ pic.twitter.com/6R5GeOYeLB— Kimi- Nakamura （@uigxF9KX75jPgfs） August 13, 2024
パリ五輪で銀と銅のメダル2個を獲得した卓球女子日本代表の早田ひな選手が「特攻資料館に行って生きている事、卓球が当たり前に出来ている事が当たり前じゃないという事を感じてみたい」とパリ五輪記者会見で語った事に対して、微博で????????選手が続々と早田さんのフォロー外すと話題に… https://t.co/NvkcLcSCIS pic.twitter.com/IcGCx80o8l— mei （@2022meimei3） August 14, 2024
【????????特攻隊の歴史に1ミリも関係ない中国、何故か怒りだす】— パナマ文書 （@Panamabunsyo） August 14, 2024
早田ひな「特攻資料館に行きたい」
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中国人卓球メダリスト→早田ひなのフォロー外す
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中国ネット民「早田選手は中国人の越えてはいけないラインに抵触した」
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神風特攻隊→中国に日本軍が特攻した歴史も無く全く関係なかった pic.twitter.com/bIxmzDdJEX