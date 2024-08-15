日桌球一姐早田希娜喊「想去特攻和平會館」 小粉紅崩潰大炎上

「日本桌球一姐」早田希娜在本屆巴黎奧運上，摘下奧運女單銅牌、女子團體銀牌。（美聯社）

2024/08/15 21:37

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「日本桌球一姐」早田希娜在巴黎奧運摘下女單銅牌、女子團體銀牌，回國後13日受訪提到想參觀位在鹿兒島、保存日本「神風特攻隊」歷史資料的特工和平會館，遭中國網友炎上砲轟。據悉，此事含讓還讓樊振東、孫穎莎紛紛退其微博帳號追蹤，而日本網友則一面倒支持早田希娜，怒嗆小粉紅有病、玻璃心，雙方衝突持續延燒。

綜合日媒報導，女單世界排名第5的早田希娜被問到回國後是否有想去的場所？她回答，麵包超人博物館以及鹿兒島的「知覽特攻和平會館」，更特別提到自己之所以想去知覽特攻和平會館，「我想要感受能夠活著、打桌球都不是理所當然。」

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報導指出，知覽特攻和平會館的是二戰時期的「神風特攻隊」基地原址，裡面保存大量特攻隊歷史遺物與資料，近年許多部影視作品描寫到神風特攻隊，這個地點逐漸吸引許多日本年輕人參訪。另外，根據官網記載，其成立宗旨則是要向世人傳達，必須深刻反省當年戰爭帶給世界來不可磨滅的傷害，同時緬懷當年眾多被迫以「自殺式攻擊」命喪戰場的年輕生命。

然而早田希娜的採訪內容曝光後，立即讓自幼被中共政府洗腦、極度仇恨日本一切人事物的中國網友氣瘋，更紛紛湧入她12日剛開的中國微博帳號飆罵她「辱華」、「漢奸」，就連原本追蹤她中國桌球選手樊振東、孫穎莎也紛紛退追蹤。據悉，早田希娜與其他國家選手一樣，會與在桌球領域較強的中國選手有較多的交流，也讓她因此勤練中文，中國網友砲轟她前更將其暱稱為「蘋果醬」。

眼見早田希娜遭越來越多中國網友炎上攻擊，不少看不下的日本網友紛紛出面力挺，憤怒斥責這些小粉紅完全不懂博物館成立的意義，且每次都以雙標態度面對世界史，「早田希娜的意願應該受到尊重，中國人因此取消追蹤她也沒關係」、「去了特攻博物館就會明白戰爭是多麼無用和悲慘，會認為戰爭永遠不應該發生，現在試圖對台灣發動戰爭的中國人就應該去看看戰爭的實際情況！」

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早田希娜日前被媒體問到回國後是否有想去的場所，她回答麵包超人博物館，以及鹿兒島的「知覽特攻和平會館」。（圖擷取自「知覧特攻平和会館」官網）

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