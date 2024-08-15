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日本正式解除「南海海槽巨大地震警報 」 氣象廳呼籲仍須小心

今（15）日傍晚，日本氣象廳解除一週的「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」警報。（圖擷取自日本氣象廳官網）

今（15）日傍晚，日本氣象廳解除一週的「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」警報。（圖擷取自日本氣象廳官網）

2024/08/15 19:30

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，最大震度6弱，氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」警報，專家示警一週內發生大地震的機率極高，日本民眾嚴加戒備。今（15）日傍晚，氣象廳終於解除一週的警報，但呼籲各界仍需謹慎以對，因為發生大規模地震的可能性不會消失。

綜合日媒報導，氣象廳在日本當地時間下午5點（台灣時間4點）正式宣布結束「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」警報。根據氣象廳指出，過去一週日向海灘和大隅半島東岸海域連續發生地震，伊勢灣也發生了被稱為「深部低頻地震」的小規模地震，但並未在南海海槽地震的假定震央區，觀測到地震活動、地殼變動有特別顯著的特殊變化，因此解除這項警報。

日本首相岸田文雄已指示相關部會，接下來仍會持續發布關於日常防災對策資訊。官房長官林芳正、防災大臣松村祥史都在記者會上指出，雖然警報已解除，但政府仍會對南海海槽持續繃緊神經關注，因為發生大規模地震的可能性並未消失，民眾平時仍須做好防震準備，例如重新確認家具固定情況、避難場所與避難路線確認等。日本氣象廳同樣呼籲各界仍要多加謹慎以對。

報導指出，警報發布期間正值日本盂蘭盆假期，過往這段時間都是觀光旺季，然而受到警報影響，導致不少旅客取消訂房，讓旅遊業者和附近商家生意一落千丈，連帶包含煙火大會在內等多個夏季活動也因此取消。另外，根據高知縣飯店旅宿業者聯盟的調查，當地多家旅館從警報發布後，原本預定在9日到18日來訪的旅客，共計9456人取消訂房，營業損失約1億日圓（約新台幣2098萬元）。

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，最大震度6弱，震後讓氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」警報。（歐新社）

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，最大震度6弱，震後讓氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」警報。（歐新社）

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