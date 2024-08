紐約議員稱槍擊川普如「處決狂犬」 共和黨譴責要求辭職

暗殺川普竟被比喻為「處決狂犬」,民主籍議員失言引發眾怒。(美聯社)

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國福斯新聞(Fox News)報導,紐約州波茨坦鎮(Potsdam)民主黨籍議會成員佩吉(Christine Paige)日前在社群媒體上將槍擊前總統川普比喻為「處決狂犬」,引發軒然大波。美國聯邦眾議院共和黨黨團主席司特凡尼克(Elise Stefanik)隨即嚴厲譴責佩吉,要求她因這番不當言論辭職。

司特凡尼克在接受福斯新聞專訪時表示:「極左民主黨人支持政治暴力和暗殺川普總統的行為令人羞恥,他們不配代表北方鄉村(North Country)的偉大民眾。」她要求紐約州民主黨譴責佩吉,並呼籲佩吉「必須羞愧地辭職」。

事件源於7月13日川普在賓州巴特勒(Butler)舉行的競選集會遭槍擊。一名20歲槍手從集會安全警戒線外的屋頂開槍,擊中川普的耳朵,並造成一名集會參與者死亡。

據報導,佩吉在一則已刪除的臉書(Facebook)評論中寫道:「我沒看到任何可信的證據證明他(川普)是人類。也許你知道些我們不知道的事。對我來說,這就像是在處決一隻狂犬(it would be akin to putting down a rabid dog)。」

波茨坦鎮議會主管米勒(Marty Miller)隨後發表聲明,表示佩吉的言論「絕不代表」其他議會成員的立場。米勒說:「這個自私的行為給我和其他議會成員帶來了噩夢般的兩週。」他指出,議會收到大量相關的「電話、語音留言和電子郵件」投訴。

然而,根據當地媒體NNY360報導,佩吉表示不會辭去職務。

