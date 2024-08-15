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紐約議員稱槍擊川普如「處決狂犬」 共和黨譴責要求辭職

暗殺川普竟被比喻為「處決狂犬」，民主籍議員失言引發眾怒。（美聯社）

暗殺川普竟被比喻為「處決狂犬」，民主籍議員失言引發眾怒。（美聯社）

2024/08/15 09:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國福斯新聞（Fox News）報導，紐約州波茨坦鎮（Potsdam）民主黨籍議會成員佩吉（Christine Paige）日前在社群媒體上將槍擊前總統川普比喻為「處決狂犬」，引發軒然大波。美國聯邦眾議院共和黨黨團主席司特凡尼克（Elise Stefanik）隨即嚴厲譴責佩吉，要求她因這番不當言論辭職。

司特凡尼克在接受福斯新聞專訪時表示：「極左民主黨人支持政治暴力和暗殺川普總統的行為令人羞恥，他們不配代表北方鄉村（North Country）的偉大民眾。」她要求紐約州民主黨譴責佩吉，並呼籲佩吉「必須羞愧地辭職」。

事件源於7月13日川普在賓州巴特勒（Butler）舉行的競選集會遭槍擊。一名20歲槍手從集會安全警戒線外的屋頂開槍，擊中川普的耳朵，並造成一名集會參與者死亡。

據報導，佩吉在一則已刪除的臉書（Facebook）評論中寫道：「我沒看到任何可信的證據證明他（川普）是人類。也許你知道些我們不知道的事。對我來說，這就像是在處決一隻狂犬（it would be akin to putting down a rabid dog）。」

波茨坦鎮議會主管米勒（Marty Miller）隨後發表聲明，表示佩吉的言論「絕不代表」其他議會成員的立場。米勒說：「這個自私的行為給我和其他議會成員帶來了噩夢般的兩週。」他指出，議會收到大量相關的「電話、語音留言和電子郵件」投訴。

然而，根據當地媒體NNY360報導，佩吉表示不會辭去職務。

發表仇恨言論的佩吉拒絕辭職。（取自IG）

發表仇恨言論的佩吉拒絕辭職。（取自IG）

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