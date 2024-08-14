「時代雙標」？川普遭窮追猛打 賀錦麗卻被捧上天

美國主流媒體雙標對待賀錦麗與川普，引發保守派不滿。（法新社合圖）

2024/08/14 13:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國主流媒體對民主黨總統候選人賀錦麗的追捧，引發保守派強烈不滿。《時代》雜誌（TIME）最新一期封面故事以賀錦麗為主角，並以「她的時刻」為題，文章中充滿溢美之詞，卻刻意忽略了她尚未接受任何實質性採訪或闡明政策立場的事實。相較之下，《時代》先前訪問共和黨候選人川普時，卻是尖銳提問不斷。這種差別待遇，引發保守派痛批自由派媒體毫無自尊，淪為政治人物的宣傳工具，喪失客觀公正性。

保守派媒體「新聞剋星」（NewsBusters）執行編輯葛拉漢（Tim Graham）撰文指出，政治媒體對賀錦麗的「聲勢」和莊嚴神態阿諛奉承，卻對她迴避媒體的事實視而不見。《時代》雜誌的文章作者奧爾特（Charlotte Alter）甚至在文中承認，賀錦麗尚未接受任何實質性採訪，也沒有解釋她的政策轉變，但雜誌仍然選擇刊登她的封面故事，這種做法令人質疑媒體的專業性和客觀性。

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葛拉漢批評《時代》雜誌的文章充斥著對賀錦麗的吹捧，將她與流行音樂巨星碧昂絲（Beyoncé）和泰勒絲（Taylor Swift）相提並論，甚至引用參議員布克（Cory Booker）的說法，將賀錦麗比作電影《星際大戰》（Star Wars）中的「絕地大師」（Jedi Master）。葛拉漢認為，這種過度美化的報導忽略了賀錦麗的政策立場和政治能力，只是一味地營造她的個人魅力，試圖影響選民的觀感。

相較之下，川普在今年4月接受《時代》雜誌採訪時，卻遭到了記者的尖銳提問和質疑。葛拉漢指出，《時代》雜誌的記者科爾特萊薩（Eric Cortellessa）對川普的提問充滿敵意，大多圍繞著川普的法律訴訟、國會「暴動」事件、政治暴力以及他與「深層政府」（Deep State，指暗中操控政府的秘密組織）的鬥爭等負面議題。

葛拉漢批評《時代》雜誌和其他親拜登媒體，對拜登政府的司法部官員科朗吉洛（Matthew Colangelo）辭職加入曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）的川普檢察官團隊一事視而不見。布拉格負責調查和起訴發生在曼哈頓的犯罪案件，包括針對川普的刑事案件。科朗吉洛的行為明顯證明拜登政府正在利用司法手段打擊政治對手，然而這些媒體卻選擇性地忽略了這一事實，繼續為拜登政府辯護。

葛拉漢認為，《時代》雜誌對賀錦麗的吹捧，與其過去對金斯伯格大法官（Ruth Bader Ginsburg）和福特女士（Christine Blasey Ford）的歌功頌德如出一轍。福特女士曾在2018年公開指控當時的美國最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）性侵她，引發軒然大波。這些報導都充滿了對特定政治人物的偏袒和美化，完全背離了新聞報導應有的客觀中立原則。

葛拉漢總結道，這種令人作嘔的宣傳手法，讓保守派對媒體自詡為「歷史的記錄者」的說法嗤之以鼻。他認為，自由派媒體已經淪為政治人物的宣傳工具，不再是值得信賴的訊息來源，其所撰寫的報導，也無法真實反映歷史，反而是在扭曲事實，誤導大眾。

《時代》狂舔賀錦麗挨轟。（圖擷取自Ｘ平台）

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