太陽外層大氣為何比表面熱？NASA 探測器找到新線索

NASA的「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe）解開太陽日冕超高溫之謎。（美聯社資料照）

2024/08/14 10:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕太陽外層大氣的溫度為何比其表面更高？美國航太總署 （NASA）的「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe）最新發現揭示了其中的關鍵，可能與太陽風中的磁場變化有關，而非來自太陽表面的能量傳遞，此一發現為解開困擾科學家數十年的「日冕加熱之謎」提供了新的線索。

據《生活科學》（LiveScience）網站12日報導，自2018年發射以來，帕克探測器持續收集數據，試圖解釋這一現象。過去，科學家們發現探測器在接近太陽時，檢測到劇烈變化的太陽磁場，並將其稱為「折返」（switchbacks），這些折返現象被懷疑是日冕加熱的原因。密西根大學研究者阿克哈萬-塔夫提（Mojtaba Akhavan-Tafti）指出，這些折返現象可能源自太陽風中的磁能釋放，從而加熱日冕並加速太陽風。

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然而，最新的研究結果卻推翻了原先的假設。阿克哈-萬塔夫提和他的團隊分析

了帕克探測器10多次繞行太陽收集的數據後發現，這些「折返」現象並非起源於太陽表面，而是在靠近太陽的太陽風中頻繁出現。

儘管如此，研究團隊認為，太陽表面仍然可能存在著某種觸發機制，將熱能傳遞到最外層的日冕。阿克哈萬-塔夫提認為，其中一種可能是太陽表面混亂的磁力線發生爆炸性碰撞，就像撥動的吉他弦一樣，這些磁力線在碰撞過程中會產生震動，並將太陽風中的電漿加速到高速，進而將磁波扭曲成靠近太陽的「折返」。

這項發表在《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）上的最新研究，讓我們更加了解太陽的運作機制，並有助於科學家更準確地預測、偵測太陽風暴，以及做好應變準備。

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