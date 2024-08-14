遭控冒用身分當中國間諜 菲律賓女市長郭華萍正式撤職

菲國監察專員辦公室13日宣布正式將郭華萍撤職，永遠不能再擔任公職。（圖翻攝自Mayor Alice Leal Guo臉書）

2024/08/14 00:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓丹轆省（Tarlac）自治市班班（Bamban）2022年當選的市長郭華萍（Alice Guo），去年捲入中國境外詐騙案，今年又被爆出是冒用菲國公民身分的中共間諜，引發該國社會譁然。菲國監察專員辦公室（Office of the Ombudsman）本週二（13日）宣布正式將郭華萍撤職，且永遠不能再擔任公職。

綜合外媒報導，Alice Guo因去年捲入的中國境外詐騙案被停職，有菲國議員今年6月份披露，隨著菲律賓國家調查局（NBI）介入調查，發現Alice Guo的指紋與約莫13歲時使用中國護照進入菲國的女子「郭華萍」（Guo Hua Ping）指紋相符，且其出生證明其實是用假資料申請取得，消息一出震驚菲國社會。

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由於郭華萍多次拒絕國會聽證會，菲律賓今年7月12日簽發逮捕令，但至今都沒有抓到人，郭華萍彷彿人間蒸發，菲警多次前往已知住所，但就是找不到人。據悉，在逮捕令發布當天，郭華萍在其臉書發文，暗示她已經不在班班市。

菲國監察專員辦公室本週二發布多達25頁的調查報告，認定郭華萍犯下「嚴重不當行為」，種種跡象顯示郭華萍蓄意犯法應予撤職，取消所有退休福利，且永遠不得重新擔任公職。監察專員辦公室同時裁決，包括副市長在內12名班班市政府官員瀆職，勒令停職3個月。

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