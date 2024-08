《時代》雜誌力捧賀錦麗 吹捧過頭反遭質疑淪傳聲筒

2024/08/13 21:23

〔編譯陳成良/綜合報導〕《紐約郵報》12日報導,美國《時代》雜誌(Time)最新一期封面故事將副總統賀錦麗(Kamala Harris)推上鎂光燈焦點,然而,這篇充斥溢美之詞的報導並未讓賀錦麗的支持度水漲船高,卻因對賀錦麗長期迴避媒體、拒絕受訪的事實隻字不提,被保守派人士痛批為「政治宣傳」,質疑該雜誌過度吹捧,淪為政治打手。

這篇報導以「她的時刻」(Her Moment)為題,封面照片是賀錦麗在支持者的簇擁下神采奕奕。作者奧爾特(Charlotte Alter)在文中讚揚賀錦麗「完成了現代政治史上最迅速的氛圍轉變」,並細數她與競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)共同出席活動時的熱烈場面,將其比擬為美國前總統歐巴馬當年的支持度盛況。

然而,這篇報導卻刻意迴避了一個顯而易見的事實:自從被提名為民主黨總統候選人以來,賀錦麗始終迴避媒體,拒絕接受任何專訪。這種「神隱」策略早已引起共和黨陣營猛烈抨擊,川普團隊更將其視為攻擊的靶心,質疑賀錦麗是否真的有心聆聽選民聲音。

《紐約郵報》指出,更諷刺的是,《時代》雜誌這篇報導並未採訪賀錦麗本人,而是轉向她的盟友尋求支持,包括運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、CNN 評論員塞勒斯(Bakari Sellers)等人,試圖以側寫的方式塑造賀錦麗的正面形象。

這種刻意營造的氛圍與現實的落差,引發輿論強烈反彈。保守派媒體和評論人士紛紛批評《時代》雜誌的報導過於偏頗,缺乏客觀公正的立場,淪為政治宣傳的工具。

獨立記者格林沃爾德(Glenn Greenwald)在社群媒體上寫道:「美國企業媒體在短短幾週內,就把賀錦麗從全國的笑柄塑造成一位具有變革性的政治領袖,甚至毫不關心她的政治理念和政策立場,這顯示出美國的政治宣傳有多麼露骨。」

共和黨通訊策略師惠特洛克(Matt Whitlock)則諷刺說:「不需要重新介紹了,她是美國副總統,我們都很了解她。」

報導指出,《時代》雜誌的這篇報導,無疑是美國當前政治極化和媒體生態的縮影。在選戰升溫之際,媒體應扮演監督者和公正報導的角色,而非淪為特定政黨或候選人的傳聲筒。

The way the US corporate media transformed Kamala Harris from a national embarrassment to a transformative pioneer overnight -- without even pretending to care about anything that she thinks or believes -- is a powerful testament to how potent the science of propaganda is: https://t.co/cOlJ9P7vnn