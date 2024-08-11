人權大退步！ 伊拉克一讀過關「女性合法結婚年齡18降至9歲」

伊拉克國會正在審理一項極具爭議的提案，試圖把女性的合法結婚年齡從18歲降至9歲，引起民眾上街抗議。（歐新社）

2024/08/11 16:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克曾在1994年，根據聯合國公約明令禁止「童婚」（Child Marriage）合法化，然而伊拉克國會近日一審通過極具爭議、與童婚有關的最新提案，也就是將女性合法結婚年齡從18歲降至9歲，引發各界對於剝削、童婚及女性權益被侵犯。

綜合外媒報導，伊拉克國會正在審理《個人地位法》修正案，此案若是正式通過，屆時伊拉克女性合法結婚年齡將下修到9歲。報導指出，目前伊拉克現行男女合法結婚年齡皆為18歲，女性若有監護人同意，則15歲就可結婚；另外，根據聯合國兒童基金會（UNICEF）數據顯示，伊拉克高達28%的少女或女童，早在18歲前就已經結婚。

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不僅如此，《個人地位法》修正案除了降低女性的合法結婚年齡，還允許公民自由選擇，要把家務事務交給宗教當局，或者交由民事司法機構處理。據悉，伊拉克國會已多次提出這項修法，但先前幾次都以失敗告終，今年7月下旬，這項修法再度因為多數議員反對被撤回，但獲得什葉派（Shia）強力支持後，在8月4日完成一讀。

報導指出，支持《個人地位法》修正案的民眾宣稱，這次修法能夠保護年輕女孩免於「不道德的關係」。然而，人權組織、女權團體和社運人士都強烈反對，他們擔憂這項修正案若通過，將導致童婚、針對兒童與女性的剝削進一步惡化，甚至大幅破壞伊拉克數十年來的女權及性平成果。

人權觀察（HRW）研究員桑巴爾（Sarah Sanbar）直言，萬一通過修法，伊拉克等同是走回頭路。伊拉克婦女網絡發言人的卡芭西（Amal Kabashi）則指出，這項修法將為男性對於家庭問題的主導權，提供「巨大轉圜餘地」，同時控訴把婚姻權交給宗教當局，「不僅破壞伊斯蘭法律規定的平等原則，也偷走無數女孩的未來與福祉。」

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）數據顯示，伊拉克高達28%的少女或女童，早在18歲前就已經結婚。示意圖。（資料照，法新社）

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