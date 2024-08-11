非法移民也能享健保？ 共和黨怒告拜登

共和黨執政的 15 個州，由堪薩斯州檢察長科巴赫（見圖）領銜，日對拜登政府提起訴訟，旨在阻止一項允許部分非法移民加入「歐巴馬健保」的規定生效。（美聯社檔案照）

2024/08/11 09:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國2024總統大選逼近，共和黨執政的15個州聯手對拜登（Joe Biden）政府提起訴訟，試圖阻止一項允許部分非法移民加入「平價醫療法案」（Affordable Care Act，俗稱「歐巴馬健保」）的規定生效。此舉預計將再度引發關於移民政策和醫療資源分配的激烈辯論。

《福新新聞》（Fox News）報導，共和黨執政的15個州，由堪薩斯州檢察長科巴赫（Kris Kobach）領銜，於8月10日對拜登政府提起訴訟，旨在阻止一項允許部分非法移民加入「歐巴馬健保」的規定生效。該規定於5月公布，將允許通過「童年抵美延緩遣返計畫」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）獲得保護的非法移民（俗稱「夢想生」），有資格透過該法案獲得醫療保健。

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目前，所有非法移民都被禁止使用該計畫。拜登政府表示，預計這項將於11月生效的規定，將使超過10萬名沒有保險的非法移民能夠獲得保險。然而，科巴赫和其他14個州的檢察長認為，該規定違反了禁止向非法移民提供福利的聯邦法律，也違反了「可負擔健保法案」本身。

訴訟指出，「平價醫療法案」在國會通過時，將受益資格限制在美國公民、國民以及「合法居留者」。科巴赫在一份聲明中表示：「非法移民不應該獲得進入我們國家的免費通行證。他們不應該在抵達時獲得納稅人的福利，而拜登-賀錦麗（Kamala Harris）政府也不應該獲得違反聯邦法律的免費通行證。這就是為什麼我領導多州訴訟來阻止這項非法規定生效的原因。」

除了堪薩斯州之外，參與訴訟的州還包括阿拉巴馬州、愛達荷州、印第安納州、愛荷華州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新罕布夏州、北達科他州、俄亥俄州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州和維吉尼亞州。

美國衛生及公共服務部（HHS）尚未對此訴訟發表評論。根據HHS的規定，DACA受益人將可以通過HealthCare.gov和各州的健保交易市場申請保險，HHS將對用於確定資格的「合法居留」定義進行其所謂的「技術性修改」。

拜登總統和副總統賀錦麗皆發聲明，再次呼籲國會為「夢想生」及其他非法移民提供取得公民身分的途徑，並強調保護DACA計畫的重要性。拜登表示，他為「夢想生」的貢獻感到自豪，並已指示相關部門採取行動維護DACA，此次擴大「平價醫療法案」適用範圍，就是為了確保「夢想生」能獲得平等的醫療照護。賀錦麗則強調，DACA僅為權宜之計，國會應採取行動，保障「夢想生」的權益。

報導分析，移民議題如同雙面刃，將深刻影響11月大選的選情。一方面，共和黨以此議題凝聚保守派基本盤，並吸引對非法移民感到擔憂的選民，將拜登政府描繪成「軟弱」和「無視法律」；另一方面，民主黨則以此動員支持者，特別是拉丁裔選民和支持移民權益的群體，將訴訟描述為共和黨對移民的攻擊。此外，搖擺州選民，尤其是同時關注醫療保健和移民議題的選民，他們的投票意向也可能受到此案發展和相關辯論的影響，使得移民議題成為左右選情的重要變數。

拜當強調，擴大「平價醫療法案」適用範圍，就是為了確保「夢想生」能獲得平等的醫療照護。圖為童年抵美的「夢想生」在美國國會大廈前集會支持DACA。（美聯社）

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