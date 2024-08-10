日本神奈川縣5.3地震 專家評估與「南海海槽」無關

日本神奈川縣9日晚間7時57分，發生芮氏規模5.3地震。（圖擷自美國地質調查局USGS網站）

2024/08/10 09:31

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣9日晚間7時57分，發生芮氏規模5.3地震，震源深度10公里，造成3人受傷、部分鐵路和公路交通中斷。專家指出，這和8日宮崎縣規模7.1強震後預警可能會出現的日本「南海海槽」地震無關。

據《NHK》報導，神奈川縣地震在縣內厚木市、中井町、松田町、清川村等地測到震度5弱，東京多摩東部、埼玉縣、山梨縣則是震度4級，導致新幹線與JR東海道線部分路段停駛、小田急電鐵小田原線全面停駛且直至今天（10日）凌晨3時50分才恢復。

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由於鐵路的影響，神奈川縣內多處車站排起了長長的人龍，東名高速公路神奈川縣至靜岡縣路段也一度停止開放。小田急電鐵請求當局協助處理小田原線本厚木車站的人潮後，厚木市政府隨即開放車站400公尺外的市民中心，安置無法回家的民眾。

神奈川縣橫須賀市1名79歲老翁，地震時在養老院跌倒並撞到頭部，暫時失去意識。另外，伊勢原市1名91歲的老嫗在洗澡時跌倒，頭部受到輕傷；松田町1名85歲老者在家中摔倒，頭部輕傷。

宮崎縣東邊海域日向灘8日發生規模7.1地震後，日本氣象廳發布「南海海槽大地震臨時資訊」，預測未來1週恐會發生發生規模7到8的強烈餘震。名古屋大學地震學家山岡耕春表示，從震央狀況來看，神奈川縣地震應與南海海槽沒有關係。

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