丹麥解除「火雞麵」禁令！三養公司開郵輪邀網紅爽吃慶祝

全球知名的「火辣雞拉麵」（Buldak ramen）疑似添加過多的辣椒素，而曾被丹麥政府下架。（路透）

2024/08/09 22:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名的「火辣雞拉麵」（Buldak ramen）疑似添加過多的辣椒素，而曾被丹麥政府下架。經過深入調查後，為了慶祝案件反轉，三養食品公司（Samyang Foods）邀請許多網紅和粉絲共同品嘗不同口味的火雞麵。

根據《路透》報導，早在6月，丹麥政府下架了3款韓國三養食品公司製造的火雞麵，因為丹麥禽畜及食物監管局發現產品添加過多辣椒素，食用過量有可能造成生命危險。丹麥監管機構說，辣椒中的辣椒素在食用後會產生灼熱感，如果大量攝取會導致中毒、噁心、高血壓和嘔吐。

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然而，進一步調查後發現，產品的辣椒素並沒有超標，丹麥政府上月取消了兩種火雞麵的禁令。三養食品公司昨（8）日邀請許多網紅上哥本哈根港口紅色郵輪，提供不同口味的火雞麵來慶祝禁令取消。

據報導，除了邀請網紅，郵輪在行駛到丹麥的首都後，還邀請各個網紅的粉絲們上船一起品嘗，其中一名參與者菲利浦（Phillip）說，「一得知火雞麵要下架，我就趕快囤了50包，雖然我到現在都還沒吃完，但我認為這一切都很值得」，他還補充，「看到火雞麵重新上架的感覺非常好」。

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