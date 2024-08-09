國民美食不再平民！首爾蔘雞湯平均價格漲至405元

南韓首爾地區蔘雞湯的平均單價，7月首次突破1.7萬韓元。（圖擷自網路）

2024/08/09 14:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾地區蔘雞湯的平均單價較上月上漲0.9%，首次突破1.7萬韓元（約新台幣405元），價格引發議論。

據《韓聯社》報導，說到南韓道地美食，當然少不了蔘雞湯，透過多種藥材與嫩雞熬煮，不僅美味更具高度營養價值，是適合冬季進補的優質美食。

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然而，隸屬南韓消費者院的價格資訊平台「真價」9日公布數據，顯示首爾地區主要的8種南韓大眾餐飲中，蔘雞湯價格從6月的1萬6885韓元，漲至7月的1萬7038韓元，較2017年7月上漲21%。

今年4月至6月，蔘雞湯平均價格連續3個月維持在1萬6885韓元；而7月適逢農曆「三伏」的初伏（7月15日）及中伏（7月25日），首度超過了1.7萬韓元。

此外，紫菜包飯的平均單價為3462韓元（約新台幣82元）、炸醬麵7308韓元（約新台幣173元）、刀切麵9231韓元（約新台幣219元）、冷麵1萬1923韓元（約新台幣283元）、五花肉每200公克2萬0083韓元（約新台幣476元）、拌飯1萬0885韓元（約新台幣258元），價格均持平。

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