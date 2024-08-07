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    中國男子日本大阪持刀搶名錶 店員遭捅重傷送醫不治

    日本大阪心齋橋筋商店街今天發生搶案，珠寶店男店員遭中國籍光頭男持刀刺傷，傷重不治。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    日本大阪心齋橋筋商店街今天發生搶案，珠寶店男店員遭中國籍光頭男持刀刺傷，傷重不治。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    2024/08/07 23:56

    〔中央社〕日本大阪市中央區心齋橋筋商店街今天發生搶案，一間珠寶店的男店員遭一名講中文的光頭男子持刀刺傷，搶走一支昂貴手錶。凶嫌隨後在關西國際機場被捕，身分確認為中國籍的后馭波，被刺店員不幸重傷身亡。

    在關西機場被緊急逮捕的27歲凶嫌后馭波，涉嫌於今天下午1時30分左右，佯裝客人進入位於心齋橋筋商店街的珠寶店TOKIOKA。

    他在和店員交談時，突然拿出刀子指著對方，搶走一支市價約6280萬日圓（約新台幣1393萬元）的百達翡麗手錶，並企圖逃跑。30歲店員弘中辰彌上前阻攔，被后馭波刺中腹部，送醫時意識不明，隨後死於出血性休克。

    后馭波於下午4時30分左右，在關西機場被警方以強盜殺人未遂罪名逮捕。受害者身亡後，此案已改為強盜殺人罪進行調查。

    根據警方調查，后馭波承認「從店員手上盜取手錶，並用刀刺傷店員」。他被捕時，身上有搶來的手錶，還在附近的樹叢裡發現了一把帶血的刀具，似乎是作案凶器。警方正在調查他之前的逃亡路線與犯案動機。

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