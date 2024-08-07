為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

尼泊爾又發生空難 直升機墜毀4中國乘客身亡

尼泊爾一架直升機墜毀在努瓦科特區，機上5人全數罹難。（擷取自X @Raajeev_Chopra）

尼泊爾一架直升機墜毀在努瓦科特區，機上5人全數罹難。（擷取自X @Raajeev_Chopra）

2024/08/07 19:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾今（7）日發生空難，一架直升機自首都加德滿都（Kathmandu）起飛不久後即墜毀，機上4名中國乘客與1名駕駛員不幸罹難。

《法新社》報導，這架失事直升機屬於尼泊爾航空公司Air Dynasty，從加德滿都起飛，目的地是北方的沙夫魯本西（Syabrubesi）。沙夫魯本西是一條深受遊客歡迎旅遊步道的起點。

尼泊爾民航局在新聞稿指出，直升機起飛後約過了3分鐘失去聯繫，隨後墜毀在加德滿都北部的努瓦科特區（Nuwakot）。

警方發言人卡其（Dan Bahadur Karki）說：「包括飛行員在內，5人全數身亡。」努瓦科特區官員也證實，他們在事故現場尋獲5具遺體。

尼泊爾上月24日才剛發生空難，造成18人遇難，僅有飛行員幸運生還。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
尼泊爾客機墜毀瞬間影片！ 唯一倖存者機師生還原因曝
2024/07/25 16:22

尼泊爾客機墜毀瞬間影片！ 唯一倖存者機師生還原因曝
悚！聖母峰積雪融化露出大量遺體 估有200多具未運走
2024/06/29 13:25

悚！聖母峰積雪融化露出大量遺體 估有200多具未運走
impression

楊梅「宜誠中山北」重磅登場！ 產業、交通、機能一次擁有
「一日來回」攻頂聖母峰 尼泊爾54歲女子破金氏世界紀錄
2024/05/30 16:26

「一日來回」攻頂聖母峰 尼泊爾54歲女子破金氏世界紀錄
直升機上9人無人生還 官媒證實伊朗總統和外長罹難
2024/05/20 12:48

直升機上9人無人生還 官媒證實伊朗總統和外長罹難
impression

only雙11電烤盤大降價 購買指定商品再送洗碗機等總價破3萬好禮
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播