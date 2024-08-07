尼泊爾又發生空難 直升機墜毀4中國乘客身亡

尼泊爾一架直升機墜毀在努瓦科特區，機上5人全數罹難。（擷取自X @Raajeev_Chopra）

2024/08/07 19:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾今（7）日發生空難，一架直升機自首都加德滿都（Kathmandu）起飛不久後即墜毀，機上4名中國乘客與1名駕駛員不幸罹難。

《法新社》報導，這架失事直升機屬於尼泊爾航空公司Air Dynasty，從加德滿都起飛，目的地是北方的沙夫魯本西（Syabrubesi）。沙夫魯本西是一條深受遊客歡迎旅遊步道的起點。

請繼續往下閱讀...

尼泊爾民航局在新聞稿指出，直升機起飛後約過了3分鐘失去聯繫，隨後墜毀在加德滿都北部的努瓦科特區（Nuwakot）。

警方發言人卡其（Dan Bahadur Karki）說：「包括飛行員在內，5人全數身亡。」努瓦科特區官員也證實，他們在事故現場尋獲5具遺體。

尼泊爾上月24日才剛發生空難，造成18人遇難，僅有飛行員幸運生還。

An Air Dynasty helicopter crashed on Wednesday in Nepal's Nuwakot leaving five dead including four Chinese passengers.#Nepal pic.twitter.com/Tyr5UZCVwB — Raajeev Chopra （@Raajeev_Chopra） August 7, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法