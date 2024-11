尼泊爾又發生空難 直升機墜毀4中國乘客身亡

2024/08/07 19:46

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕尼泊爾今(7)日發生空難,一架直升機自首都加德滿都(Kathmandu)起飛不久後即墜毀,機上4名中國乘客與1名駕駛員不幸罹難。

《法新社》報導,這架失事直升機屬於尼泊爾航空公司Air Dynasty,從加德滿都起飛,目的地是北方的沙夫魯本西(Syabrubesi)。沙夫魯本西是一條深受遊客歡迎旅遊步道的起點。

請繼續往下閱讀...

尼泊爾民航局在新聞稿指出,直升機起飛後約過了3分鐘失去聯繫,隨後墜毀在加德滿都北部的努瓦科特區(Nuwakot)。

警方發言人卡其(Dan Bahadur Karki)說:「包括飛行員在內,5人全數身亡。」努瓦科特區官員也證實,他們在事故現場尋獲5具遺體。

尼泊爾上月24日才剛發生空難,造成18人遇難,僅有飛行員幸運生還。

An Air Dynasty helicopter crashed on Wednesday in Nepal's Nuwakot leaving five dead including four Chinese passengers.#Nepal pic.twitter.com/Tyr5UZCVwB