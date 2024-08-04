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巴黎教堂外上空裸體拍照被趕 23歲辣模嗆警：為何奧運開幕式可以？

23歲巴西模特兒Ravena Hanniely。（擷取自IG/@ravenahanniely.jobs）

23歲巴西模特兒Ravena Hanniely。（擷取自IG/@ravenahanniely.jobs）

2024/08/04 23:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運開幕式上，法國歌手凱特林（Philippe Katerine）將全身漆成粉藍色，近乎全裸的哼唱一分半鐘的歌，令人印象深刻。然而，一名23歲巴西模特兒近日在著名的天主教堂聖心大教堂外進行裸體彩繪拍攝，不料遭到警方驅趕，令她氣的痛批，「為何奧運開幕式可以？」。

根據《太陽報》報導，這位在今年6月登上「花花公子」雜誌封面的漢娜莉（Ravena Hanniely）為了慶祝巴黎奧運會，只穿著一條內褲，將身上塗滿了彩繪，在聖心大教堂的台階上拍照，吸引了眾多遊客的目光。

漢娜莉表示，她身上的彩繪由藝術家Morgane Depond完成，這次拍攝是為了象徵奧運會的團結與和平。照片中可見，她肚子上畫有奧運五環，胸部上寫著「Paris 2024」，全身則潑灑著各種顏色，穿著一條黃色內褲，搭配白色彩虹圖案的襪子和粉色運動鞋。

然而，這次拍攝並未獲得所有人的理解與支持。法國警方獲報趕往現場，要求漢娜莉立即停止。對此，她感到不滿，認為警方的行為太虛偽，直言「奧運會開幕可以有半裸的人領受聖餐，但我不能在戶外進行彩繪？」並呼籲外界尊重藝術創意。

巴黎奧運開幕式上，法國歌手凱特林（Philippe Katerine）將全身漆成粉藍色，近乎全裸的哼唱一分半鐘的歌。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

巴黎奧運開幕式上，法國歌手凱特林（Philippe Katerine）將全身漆成粉藍色，近乎全裸的哼唱一分半鐘的歌。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

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