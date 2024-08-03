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自殺炸彈客+槍手掃射恐攻！索馬利亞首都海灘至少32死63傷

索馬利亞首都海灘遭自殺炸彈客及槍手恐怖攻擊，已知至少32死63傷。（路透）

索馬利亞首都海灘遭自殺炸彈客及槍手恐怖攻擊，已知至少32死63傷。（路透）

2024/08/03 21:30

〔中央社〕索馬利亞警方今天表示，首都摩加迪休的一處熱鬧海灘昨晚遭到伊斯蘭主義組織「青年黨」的好戰分子襲擊，造成32死、數十人受傷。這是數月來當地死亡最慘重的攻擊行動之一。

警方和目擊者告訴法新社，1名自殺炸彈客在摩加迪休（Mogadishu）的利多海灘（Lido Beach）旁引爆炸彈，隨後數名槍手湧入掃射。

利多海灘是索馬利亞商務人士和官員的熱門休憩地，也是先前幾場攻擊發生地點。

警方發言人哈山（Abdifatah Adan Hassan）在記者會上表示：「這起攻擊造成至少32名平民死亡，另外約有63人受傷，有些人傷勢嚴重。」

索馬利亞警察歐瑪（Mohamed Omar）今天告訴法新社：「殘忍的恐怖分子隨機射擊民眾，我沿著海灘看到7具遺體，也有些人受傷，不過大多數民眾已被警方救出。」此外他未提供更多細節。

目擊者表示，爆炸發生時，海灘上有許多人；他們並描述之後槍手如何進行攻擊。目擊者阿里（Abdilatif Ali）說：「大家都驚慌失措，搞不清楚正在發生什麼事，因為爆炸後很快傳出槍響。」

他還指出，當時人們想辦法就地找掩護或逃離現場，「我看見（地上）散布許多人，有些人已經死亡，有些人則受傷」。

路透社報導，索馬利亞國家通訊社松納社（SONNA）表示，「青年黨」（Al-Shabaab）攻擊者除了1人死於引爆身上炸彈，另有5人全數被警方擊斃。

先前在摩加迪休和索馬利亞其他地方發生的數起爆炸案和攻擊事件，青年黨都已承認犯案。索馬利亞政府正在發動攻勢，對伊斯蘭主義好戰分子步步進逼。

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