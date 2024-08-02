凱米重創北韓！南韓紅十字會：願援助同胞災民

上月底受熱帶風暴凱米影響，北韓新義州市、義州郡逾4000棟民宅被洪水淹沒。（歐新社）

2024/08/02 10:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官方7月31日公布數據顯示，受熱帶風暴凱米（Gaemi）挾帶的豪雨影響，該國緊鄰中國邊界的新義州市（Sinuiju）和義州郡（Uiju County）逾4000棟民宅被洪水淹沒。南韓紅十字會1日對此表示，願意向北韓洪災災民提供援助。

據《韓聯社》報導，南韓紅十字會秘書長樸鍾述1日在中央政府首爾辦公大樓舉行的記者會中，向因暴雨受災的北韓居民表達慰問。他說，就北韓居民面臨人道危機的情況，出於人道考量和同胞關愛，紅十字會願意向北韓災民迅速提供所需物資。

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樸鍾述強調：「我們已做好與北韓紅十字會中央委員會討論援助物品、規模、方式等細節的準備。」

樸鍾述發表上述聲明後，1名南韓統一部官員證實，首爾已多次表明南韓隨時都能為人道危機提供援助的立場。得知北韓發生洪災後，中央政府便與紅十字會保持緊密聯繫，最終決定向平壤提出賑災援助提議。

被問及北韓方面是否會接受提議，該名統一部官員表示，「我們不會預先判斷北韓做何決定」。至於協商模式，官員稱，「我們歡迎以面對面、書面、通過第三方進行協商等任何形式的溝通」。

上月底，北韓平安北道新義州、義州等地因暴雨出現嚴重洪害。據北韓官媒報導，新義州和義州共4100餘棟住宅、3000町步（相當於29.8平方公里）農地等大面積的基礎設施、公路和鐵路，被大水淹沒。

北韓領導人金正恩上月29日主持勞動黨第8屆中央委員會第22次政治局緊急擴大會議時，曾提及洪災造成人員傷亡，但具體傷亡規模仍不得而知。據南韓情報機構掌握的資訊，遇難者恐多達1000人左右。

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