僵持不下！南韓醫院實習住院醫師報名率低 人數恐僅個位數

因不滿政府擴增醫學院招生名額，南韓住院醫師今年2月初發動罷工，至今仍僵持不下。（歐新社資料照）

2024/08/01 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿政府擴大醫學院招生名額，南韓住院醫師於今年2月初發動罷工，至今仍僵持不下。南韓醫療界7月31日的消息指出，各大醫院下半年實習住院醫師招聘工作已於當天下午5時結束，報名率極其低迷，人數恐僅有個位數。

據《韓聯社》報導，南韓全國126家實習醫院下半年計劃選拔實習醫師2525人、第1年住院醫師1446人、高年資住院醫師（2至4年）3674人，總計7645人。

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其中，南韓首都圈5大綜合醫院，包括首爾大學醫院、世福蘭斯醫院、首爾峨山醫院、三星首爾醫院和首爾聖母醫院所屬的加圖立中央醫療院，分別計劃招聘實習住院醫師191人、714人、440人、521人和1017人；但招聘結果顯示，報名人數多為零或僅個位數。

今年2月，首都圈5大醫院實習住院醫師集體辭職，反對政府強行推動醫學院擴大招生等醫改措施。過程中，尹錫悅政府堅決推進醫改，試圖「硬碰硬」解決僵局，卻導致矛盾愈演愈烈。

為了將重症和急診患者的診療空窗期減至最低，南韓政府正考慮作出讓步，停止對所有辭職的實習和住院醫師進行吊銷執照等行政處分，下半年接受招聘將適用特例，但南韓實習住院醫師的反應依舊冷淡。

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