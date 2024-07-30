禮儀之國！日本馬術選手登奧運頒獎台「紳士舉動」獲千萬讚賞
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運馬術團體三項賽於29日，在凡爾賽宮舉行，最終由英國衛冕摘金、地主隊法國奪得銀牌，而日本則摘下銅牌，站上睽違92年的奧運馬術頒獎台上。有日本網友分享，他發現3國選手們等待頒獎期間，唯有日本隊是全員脫帽等待領獎，紳士舉動引發1100多萬名網友熱議，紛紛誇讚日本不愧是「禮儀之國」。
綜合日媒報導，巴黎奧運馬術團體三項賽結束後，由英國皇室成員、前馬術選手安妮公主（Princess Anne）親自為前3名頒發獎牌，繼1932年洛杉磯奧運後，再次在馬術項目得獎的日本隊，也與其他2國得獎者一起站到頒獎台上。不過在選手們等待領獎期間，日本隊4名選手的一項小舉動，意外引起不少收看直播的各國民眾關注。
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從社群平台「X」（原推特）網友們分享的照片顯示，平均年齡高達41.5歲、全員自稱「初老日本」的4名日本隊馬術選手，全員在等待領獎期間皆脫下頭盔，靜靜等待頒獎者到來。對此，日本網友們驚呼他們特意脫帽致意的行為，真的非常有「紳士風度」；其他國家的網友也表示，從選手小動作就能感受到日本聞名全球、堪稱金牌等級的禮貌。
另外，根據台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」 的版主李仁毅發文介紹，這是因為頒獎者為安妮公主，且英國和日本都有皇室，所以比較講究紳士禮儀，才會出現如此有趣的畫面。李仁毅另指出，獲得金牌的英國隊僅1人脫帽，背後是有典故與英國禮儀有關，其脫帽規矩為「戴著帽子要脫帽，戴著頭盔就不用脫」、「只有男士需要脫帽，女士的帽子被視為服裝的一部份，就不用脫帽」。
アン王女らメダルプレゼンターが紹介されているときから馬術日本代表は全員脱帽しててジェントルマンすぎる。素敵。 pic.twitter.com/LPUtVWTswF— asmcht （@abstmschtr） July 29, 2024
総合馬術団体表彰式????✨— Belette （@Balette51k） July 29, 2024
????????のアン王女がメダルプレゼンター！
????????選手4人共素敵な笑顔！
????銅メダルおめでとうございます????#馬術競技#Paris2024#equestrian pic.twitter.com/aqEEEjv4Dm