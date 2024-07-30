為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

禮儀之國！日本馬術選手登奧運頒獎台「紳士舉動」獲千萬讚賞

有日本網友分享，他發現3國選手們等待頒獎期間，唯有日本隊是全員脫帽等待領獎，紳士舉動引發1100多萬名網友熱議。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

有日本網友分享，他發現3國選手們等待頒獎期間，唯有日本隊是全員脫帽等待領獎，紳士舉動引發1100多萬名網友熱議。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

2024/07/30 23:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運馬術團體三項賽於29日，在凡爾賽宮舉行，最終由英國衛冕摘金、地主隊法國奪得銀牌，而日本則摘下銅牌，站上睽違92年的奧運馬術頒獎台上。有日本網友分享，他發現3國選手們等待頒獎期間，唯有日本隊是全員脫帽等待領獎，紳士舉動引發1100多萬名網友熱議，紛紛誇讚日本不愧是「禮儀之國」。

綜合日媒報導，巴黎奧運馬術團體三項賽結束後，由英國皇室成員、前馬術選手安妮公主（Princess Anne）親自為前3名頒發獎牌，繼1932年洛杉磯奧運後，再次在馬術項目得獎的日本隊，也與其他2國得獎者一起站到頒獎台上。不過在選手們等待領獎期間，日本隊4名選手的一項小舉動，意外引起不少收看直播的各國民眾關注。

從社群平台「X」（原推特）網友們分享的照片顯示，平均年齡高達41.5歲、全員自稱「初老日本」的4名日本隊馬術選手，全員在等待領獎期間皆脫下頭盔，靜靜等待頒獎者到來。對此，日本網友們驚呼他們特意脫帽致意的行為，真的非常有「紳士風度」；其他國家的網友也表示，從選手小動作就能感受到日本聞名全球、堪稱金牌等級的禮貌。

另外，根據台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」 的版主李仁毅發文介紹，這是因為頒獎者為安妮公主，且英國和日本都有皇室，所以比較講究紳士禮儀，才會出現如此有趣的畫面。李仁毅另指出，獲得金牌的英國隊僅1人脫帽，背後是有典故與英國禮儀有關，其脫帽規矩為「戴著帽子要脫帽，戴著頭盔就不用脫」、「只有男士需要脫帽，女士的帽子被視為服裝的一部份，就不用脫帽」。

巴黎奧運馬術團體三項賽於29日在凡爾賽宮舉行，最終由英國衛冕摘金、地主隊法國奪得銀牌，而日本則摘下銅牌，站上睽違92年的奧運馬術頒獎台上。（路透）

巴黎奧運馬術團體三項賽於29日在凡爾賽宮舉行，最終由英國衛冕摘金、地主隊法國奪得銀牌，而日本則摘下銅牌，站上睽違92年的奧運馬術頒獎台上。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
奧運》61歲迎來五環殿堂初登場 加拿大馬術好手證明年齡只是數字
2024/07/22 15:21

奧運》61歲迎來五環殿堂初登場 加拿大馬術好手證明年齡只是數字
巴黎奧運》英國首金出爐！馬術三日賽2連霸 日本摘銅寫92年紀錄
2024/07/29 21:30

巴黎奧運》英國首金出爐！馬術三日賽2連霸 日本摘銅寫92年紀錄

台積設廠效應發威 博市陞耐震宅搶眼
英王室又出事！ 73歲安妮公主「被馬踢」腦震盪住院
2024/06/24 20:36

英王室又出事！ 73歲安妮公主「被馬踢」腦震盪住院
奧運馬術》1分鐘鞭馬24下 英國3金名將涉虐馬遭調查退賽
2024/07/24 14:34

奧運馬術》1分鐘鞭馬24下 英國3金名將涉虐馬遭調查退賽

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
世界馬王「春秋分」破紀錄連勝！ 向日本天皇夫婦行最敬禮
2023/10/30 19:40

世界馬王「春秋分」破紀錄連勝！ 向日本天皇夫婦行最敬禮
睽違11年！ 日本天皇10/29現身東京賽馬場 觀看「秋季天皇賞」GⅠ競賽
2023/10/24 21:38

睽違11年！ 日本天皇10/29現身東京賽馬場 觀看「秋季天皇賞」GⅠ競賽
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播