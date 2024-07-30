禮儀之國！日本馬術選手登奧運頒獎台「紳士舉動」獲千萬讚賞

有日本網友分享，他發現3國選手們等待頒獎期間，唯有日本隊是全員脫帽等待領獎，紳士舉動引發1100多萬名網友熱議。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

2024/07/30 23:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運馬術團體三項賽於29日，在凡爾賽宮舉行，最終由英國衛冕摘金、地主隊法國奪得銀牌，而日本則摘下銅牌，站上睽違92年的奧運馬術頒獎台上。有日本網友分享，他發現3國選手們等待頒獎期間，唯有日本隊是全員脫帽等待領獎，紳士舉動引發1100多萬名網友熱議，紛紛誇讚日本不愧是「禮儀之國」。

綜合日媒報導，巴黎奧運馬術團體三項賽結束後，由英國皇室成員、前馬術選手安妮公主（Princess Anne）親自為前3名頒發獎牌，繼1932年洛杉磯奧運後，再次在馬術項目得獎的日本隊，也與其他2國得獎者一起站到頒獎台上。不過在選手們等待領獎期間，日本隊4名選手的一項小舉動，意外引起不少收看直播的各國民眾關注。

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從社群平台「X」（原推特）網友們分享的照片顯示，平均年齡高達41.5歲、全員自稱「初老日本」的4名日本隊馬術選手，全員在等待領獎期間皆脫下頭盔，靜靜等待頒獎者到來。對此，日本網友們驚呼他們特意脫帽致意的行為，真的非常有「紳士風度」；其他國家的網友也表示，從選手小動作就能感受到日本聞名全球、堪稱金牌等級的禮貌。

另外，根據台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」 的版主李仁毅發文介紹，這是因為頒獎者為安妮公主，且英國和日本都有皇室，所以比較講究紳士禮儀，才會出現如此有趣的畫面。李仁毅另指出，獲得金牌的英國隊僅1人脫帽，背後是有典故與英國禮儀有關，其脫帽規矩為「戴著帽子要脫帽，戴著頭盔就不用脫」、「只有男士需要脫帽，女士的帽子被視為服裝的一部份，就不用脫帽」。

巴黎奧運馬術團體三項賽於29日在凡爾賽宮舉行，最終由英國衛冕摘金、地主隊法國奪得銀牌，而日本則摘下銅牌，站上睽違92年的奧運馬術頒獎台上。（路透）

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